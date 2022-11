Nguyen a attrapé le match de sa vie, c’était une nuit noire pour Nice, ont-ils écrit en France

Les médias français ont salué la performance du gardien du Slovácko Filip Nguyen lors du 4e tour du groupe de la Ligue de conférence européenne à Nice jeudi. Selon eux, il est apparu impressionnant et très susceptible de donner sa meilleure performance. L’équipe d’Uherské Hradiště a étonnamment gagné 2:1 après un revirement. La presse française pense que la maison « Orli » peut regretter un certain nombre d’opportunités non converties.

Nice a pris les devants à la 14e minute lorsque Sofiane Diop a marqué. Les invités ont ensuite été détenus à plusieurs reprises par Nguyen. Slovácko a égalisé à la 75e minute grâce à Michal Tomič. Neuf minutes plus tard, le gardien local Jean-Clair Todibo a été expulsé et le remplaçant Petr Reinberk a été converti sur un coup franc ultérieur.

« Nguyen a été le meilleur joueur du match et probablement le meilleur match de sa vie aussi. Il s’est imposé de manière impressionnante. Il a dégoûté les joueurs niçois pendant le match et son équipe peut le remercier. Il a fait beaucoup d’arrêts. Pour tous on peut en souligner un à la 33e minute lorsqu’il a éliminé le tir de Pépé puis s’est jeté aux pieds de l’entrant Lotomba », a-t-il déclaré. Journal Le Figaro dans son édition en ligne. « Le gardien visiteur a joué un rôle décisif, bloquant plusieurs occasions pour l’équipe à domicile », a-t-il ajouté. journal Le Parisien.

Selon les médias français, outre Nguyen, des chances non converties ont également joué un rôle dans la défaite de l’équipe de la Côte d’Azur. « Nice a perdu non seulement à cause de l’omniprésent Nguyen, mais aussi à cause d’occasions manquées. Malgré un certain nombre d’occasions franches, ils n’ont pas réussi à ajouter un autre but à la mi-temps et ont été piqués par l’excellent gardien visiteur. C’est un problème Nice doit se résoudre à gagner lors du prochain match de Coupe d’Europe », estime-t-il auprès du Figaro.

« Les hommes de Lucien Favre ont dominé le match, ont pris les devants et pouvaient s’améliorer. Mais Andy Delort et les autres n’ont pas pris beaucoup de risques et ont laissé passer le match. En deuxième mi-temps, ils ont relâché et ont permis aux joueurs de Slovácko de commencer à croire. Et les Tchèques en ont profité : « En 12 minutes, Nice a encaissé deux buts et perdu 1:2. De plus, ils ont perdu Todib qui a été suspendu. Une nuit noire », a-t-il déclaré. Journal Nice-Matin.

Bien que Slovácko soit resté dernier du tableau principal de la coupe après sa victoire en Premiership, il est à égalité de points dans le groupe D avec Kolín nad Rýnem, troisième, et à seulement un point de Nice, deuxième. Le Partizan Belgrade est en tête du classement avec huit points.