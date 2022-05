Nestlé fait face à un autre procès contre Buitoni en France

La pizza doit provenir d’une série différente de celle qui faisait partie de l’enquête.

Le procès a été déposé à Perpignan, a appris jeudi l’AFP auprès des avocats des plaignants. C’est une mère de famille de 34 ans qui a mangé la pizza de Bella Napoli le 27 mars et a été transportée à l’hôpital deux jours plus tard pendant six jours. L’analyse a non seulement montré une contamination par la bactérie E. coli, mais aussi par la bactérie Shigella.

Une relation causale est très probable, a déclaré l’avocat à l’agence de presse AWP. La famille a contacté Buitoni et l’Autorité régionale de santé (ARS), mais les autorités françaises n’ont pas ordonné le rappel de la pizza de Bella Napoli. Les avocats disent qu’il y a un gros retard de la part de l’institution.

Nestlé France a jusqu’à présent laissé sans réponse les questions d’AWP sur le nouveau procès.

Enquête en cours

Une enquête est actuellement en cours en France sur Buitoni. Depuis fin février, il y a eu une augmentation des cas d’insuffisance rénale chez les enfants en France, qui a été liée à une contamination par E. coli de la pizza surgelée.

Un arrêté du département du Nord a interdit la production de pizzas à l’usine Buitoni de Caudry début avril après que « deux contrôles d’hygiène approfondis » aient été effectués en mars par des responsables des deux directions. Buitoni a déclaré plus tard qu’il « coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête » pour déterminer l’origine de la bactérie E. coli. En outre, ils travaillent sur un « plan d’action et d’action approprié ».

Puis, à la mi-avril, le siège de Nestlé en France et une usine de Buitoni ont été perquisitionnés. Le cas de Buitoni est pris très au sérieux et l’entreprise travaille en étroite collaboration avec les autorités, a déclaré le patron de Nestlé, Mark Schneider, lors de la présentation des chiffres trimestriels le 21 avril. Après que les autorités françaises ont informé l’entreprise de la présence présumée de bactéries E. coli dans la pâte à pizza, le produit a été immédiatement rappelé et toutes les livraisons et la production ont été interrompues. Cette affaire occupera Nestlé pendant des années.

(AWP)