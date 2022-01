Napětí mezi Ruskem un Západem v pondělí eskalovalo, když OTAN nastínilo Radu potenciálních rozmístění vojáků une Lodi un Irsko varovalo, Ze nadcházející Ruské válečné HRY pobřeží u jeho nebudou Vitany, Protože narůstaly obavy, że na Moskva plánuje invazi Ukrajinu.

Prohlášení Západní alliance shrnulo kroky, které již lenské státy oznámily – ale jejich opakování pod hlavičkou NATO se zdá být záměrem demonstrovat odhodlání alliance. Bylo to jen oznámení v řadě prohlášení, která naznačovala, e Západ zesiluje svůj tón v informační válce, která doprovázela ukrajinskou krizi.

rusko shromáždilo odhadem 100 000 vojáků poblíž ukrajinských hranic a požaduje, aby NATO slíbilo, e nikdy nedovolí Ukrajině se připojit a omezit další opatření, koaličnzeíní roz Některé, jako každý závazek trvale zakázat Ukrajinu, nejsou pro NATO začátkem – vytvářejí zdánlivě neřešitelnou patovou situaci, o níž se mnozí obáuvají, váíou.

Rusko popírá, e by plánovalo invazi, a prohlásilo, e západní obvinění jsou jen zástěrkou pro plánované provokace NATO. V posledních dnech jsme byli svědky vysoké diplomacie, které se nepodařilo dosáhnout ádného průlomu a manévrování na obou stranách.

V pondělí NATO uvedlo, e posiluje své odstrašení“ v oblasti Baltského moře. Dansko posílá fregatu a nasazuje do Litvy válečná letadla F-16 ; Španělsko posílá tyři bojová letadla do Bulharska a tři lodě do erného moře, aby se připojily k námořním silám NATO. Francie je připravena poslat vojáky do Rumunska. Nizozemsko také plánuje od dubna poslat do Bulharska dvě stíhačky F-35.

Generální tajemník Jens Stoltenberg ekl, e alliance „přijme všechna nezbytná opatření k ochraně a obraně všech spojenců“. « Vdy budeme reaagovat na jakékoli zhoršení našeho bezpečnostního prostředí, včetně posílení naší kolektivní obrany », ekl.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ekl, e za « eskalací napětí » contre Evropě stojí OTAN a Spojené státy, nikoli Rusko.

To vše se neděje kvůli tomu, co my, Rusko, děláme. « To se děje kvůli tomu, co dělají NATO a Spojené státy », ekl Peskov během konferenčního hovoru s novináři. Citoval také zprávy amerických médií, které naznačovaly, e Rusko evakuuje své diplomaty z Ukrajiny, což představitelé v Moskvě popřeli.

Oznámení NATO přišlo v době, kdy se ministři zahraničí Evropské unie snažili o novou demonstraci jednoty na podporu Ukrajiny a brožované vydání o obavách z rojakdělení ohledelit tohojak, agression.

Ministři v prohlášení uvedli, e EU zintenzivnila přípravy na sankce a varovali, e jakákoli další vojenská agrese Ruska proti Ukrajině bude mít vážné důsdyledky a klasok“.

Samostatně se Evropská unie také zavázala ke zvýšení finanční podpory pro bojující Ukrajinu a zavázala se, e co nejdříve prosadí speciální balíček půdyjček a grantů ve USD (1,4 milliard par jour).

Západ zkostlivě sleduje přesuny ruských jednotek a válečné hry v Bělorusku, zda se neobjeví jakékoli známky hrozící nové invaze na Ukrajinu. Rusko jednou napadlo Ukrajinu a Krym anektovalo v roce 2014. Moscou také podpořila proruské ukrajinské séparatisty bojující proti kyjevské vládě v oblasti Donbasu. Boje na východě Ukrajiny zabily asi 14 000 lidí a stále doutnají.

Na otázku, zda Evropská unie bude následovat krok USA a nařídí rodinám zaměstnanců evropského velvyslanectví na Ukrajině, aby odešly, šéf zahraniční politique UE Josep Neudélžlá. ekl, e par si přál slyšet o rozhodnutí amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena.

Británie také v pondělí oznámila stažení některých diplomatů a jejich rodin ze své ambasády v Kyjevě. Ministerstvo zahraničí uvedlo, e tento krok byl reakcí na rostoucí hrozbu ze strany Ruska“.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko uvedl, že rozhodnutí USA bylo předčasným krokem“ a znamením přehnané opatrnosti“. ekl, e Rusko íří panicu mezi Ukrajinci a cizinci, aby destabilisizovalo Ukrajinu.

Německo nevydalo ádný příkaz, ale oznámilo, e rodiny zaměstnanců ambasády mohou odejít, pokud si to přejí. Ministryně zahraničí Annalena Barbock zdůraznila, e nesmíme přispívat k další destabilisizaci; Musíme i nadále velmi jasn podporovat ukrajinskou vládu a především udržovat stabilitu země », ekl.

Ministr Irský zahraničí Simon Coveney UE PRI příchodu na schůzku řekl, řekne protějškům svým Ze Ze plánuje Rusko uskutečnit válečné kilometrů HRY 240 (150 miles) od pobřeží Irska jihozápadního – v mezinárodních Vodach, ale v rámci výlučné ekonomické zóny Irska.

« Není as zvyšovat vojenskou aktivitu a napětí v kontextu toho, co se dje na Ukrajině. » ekl Coveney. « Skutečnost, e se tak rozhodli udělat na západní hranici, chcete-li, z Evropské unie, u irského pobřeží, je podle našeho názoru nevítaná. »

Některé lenské státy nejblíže Rusku – Estonsko, Lotyšsko a Litva – potvrdily, e plánují vyslat na Ukrajinu americké protitankové a protiletadlové střely, což je krok podporovaný USA.

Objevily se ale otázky ohledně rozsahu sjednocení EU. Různorodé politické, obchodní a energyké zájmy již dlouho rozdělují block 27 zemí v přístupu k Moskvě. Přibližně 40 % dovozu zemního plynu do EU pochází z Ruska, velká ást prostřednictvím plynovodů přes Ukrajinu – a mnozí jsou nestálí ohledně omezení těchto dodávekcen v zimž.

Dvě velmoci Evropské unie jsou opatrnější. Francouzský prezident Emmanuel Macron obnovil dříve odmítnuté výzvy k Summitu EU s Putinem.

éf německého námořnictva, viceadmirál Kay Achim Schoenbach, pozdě v sobotu rezignoval poté, co byl kritizován za výrok, že Ukrajina si Krym nevezme zpet, a za to, e zarez “ží Poutine.

Diplomaté a edníci však uvedli, e s Evropskou komisí, exekutivou EU, se připravují přísné sankce. Zdráhali se íci, jaké akce nebo akce de Rusko mohlo podniknout, ale ekli, že přijdou během několika dní po toku.

___

Tento příběh byl actualizován, aby bylo opraveno, e Francie ekla, že je ochotna poslat vojáky do Rumunska, nikoli do Bulharska. ___

Associated Press přispěli spisovatelé Jurass Karmanau v Kyjevě na Ukrajině, Dasha Litvinová v Moskvě, Geir Molson v Berlíně, Aritz Parra v Madridu, Mike Corder v Haagu a Raf Kassert v Bruselu.