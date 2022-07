Nadal a déménagé, Zverev a abandonné sur blessure. La deuxième demi-finale a été interrompue par un militant

L’Espagnol Rafael Nadal s’est qualifié pour la quatorzième finale de Roland Garros après la blessure de son adversaire, l’Allemand Alexander Zverev. À 6:7, 6:6, le numéro trois mondial Zverev s’est foulé la cheville droite, a quitté le terrain en fauteuil roulant et a ensuite gratté le match.

Nadal affrontera Nor Casper Ruud lors de la finale de dimanche. La huitième joueuse du classement ATP a battu la Croate Marin ilič 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 et disputera la première finale du Grand Chelem de sa carrière. Il est devenu le premier Norvégien de l’histoire à atteindre le match décisif d’un tournoi « top quatre ».

Le numéro 5 mondial Nadal a enregistré sa 111e victoire en carrière à Roland Garros le jour de son 36e anniversaire et vise un 14e titre record à Paris. Depuis 2005, il n’a perdu que trois fois à Paris. Elle pourrait remporter un 22e titre du Grand Chelem au total, ce qui pousserait son propre record de tous les temps.

De onze ans son cadet, Zverev a terminé en demi-finale de Roland Garros pour la deuxième fois consécutive. Le champion olympique de Tokyo attend toujours son premier titre du Grand Chelem.

« Je suis triste. Vraiment très triste. Saša a joué un grand tournoi. C’est un excellent partenaire sur le circuit et je sais à quel point il veut gagner un Grand Chelem. Maintenant, je suis sûr qu’il ne gagnera pas seulement un, mais bien d’autres tournois du Grand Chelem », a déclaré Nadal sur le terrain.

« C’était un match très difficile. On a joué pendant trois heures et on n’a même pas fini le deuxième set. Cela dit tout. Quand (Zverev) joue à ce niveau, c’est un gros challenge. Mais c’est difficile de dire quoi que ce soit. actuellement, le match s’est terminé en raison d’une blessure. Vous ne voulez jamais aller comme ça », a ajouté l’Espagnol.

Nadal n’a pas bien commencé le match et a perdu son service dès le début. Bien que l’Espagnol ait égalisé à 3:4, Zverev a eu une autre chance dans le tie-break, où il a marqué quatre points de set à 6:2. Mais l’Allemand n’a utilisé ni l’un ni l’autre et a perdu le match qui a été raccourci à 8:10. Le natif de Majorque a remporté 269 des 276 matchs du Grand Chelem au cours desquels il a dominé le premier set.

Le match nul s’est poursuivi dans le deuxième set, au début les deux joueurs ont échangé des coups jusqu’à 44 coups en un match. Le deuxième set s’est également dirigé vers un match raccourci, lorsque Zverev a joué le ballon gagnant lors du 12e match, s’est foulé la cheville et a dû se rendre dans l’arrière-salle pour se faire soigner. Il est ensuite revenu sur le terrain avec des béquilles et a abandonné le match.

Nadal est le deuxième plus ancien finaliste de Roland Garros. Seul Bill Tilden avait trente-sept ans de plus en 1930. L’Espagnol a également atteint sa 130e finale en carrière sur le circuit ATP. Seuls Jimmy Connors (164), Roger Federer (157) et Ivan Lendl (146) ont participé davantage. Dans le même temps, Nadal a atteint la trentième finale du Grand Chelem de sa carrière. Seuls Federer et Novak Djokovic (31 ans) en ont amassé plus.

Ruud, 23 ans, a battu Cilic, de dix ans son aîné, lors du troisième match entre eux. Le maximum de Ruud en Grand Chelem jusqu’à présent est le tour 4 de l’Open d’Australie de l’année dernière. Le dernier joueur scandinave en finale de Roland Garros était le Suédois Robin Söderling il y a douze ans.

« Jouer en finale (avec Nadal) est incroyable. Il est l’exemple parfait de la façon dont vous devez vous comporter sur le terrain. Je n’ai jamais joué contre lui auparavant, mais j’ai hâte. Il a toujours été une de mes idoles. C’est le bon moment », a déclaré Ruud, qui s’est entraîné à l’académie de Nadal à Majorque.

Le vainqueur de l’US Open 2014, ilič, a enregistré le meilleur résultat de Roland Garros de sa carrière en se qualifiant pour les demi-finales. Cependant, c’était le seul tournoi du Grand Chelem où il n’a pas atteint la finale. Le match a été suspendu dans le troisième set pendant un quart d’heure en raison des protestations d’un militant écologiste qui s’est enchaîné à un filet dans un T-shirt sur lequel on pouvait lire « il nous reste 1028 jours ».

Open de France de tennis à Paris (terre battue, subvention de 43,6 M€) :

Simple Messieurs – Demi-finales : Nadal (5-Espagnol) – Zverev (3-Allemand) 7:6 (10:8), 6:6 tôt, Ruud (8-Norvège) – ilič (20-Croate) 3:6, 6:4, 6 : 2, 6:2.