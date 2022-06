MMA | Encore une bonne nouvelle. Un lutteur tchèque se bat pour un contrat avec l’UFC

Historiquement, les sixième et septième représentants tchèques dans la prestigieuse UFC ? Ça ressemble vraiment à ça. Il y a quelques semaines, Matěj Peňáz a eu l’opportunité de se battre pour un contrat, et maintenant sa partenaire Tereza Bledá va l’imiter. Le lutteur de 20 ans apparaîtra également dans la populaire série Dana White Challenger, où les combattants se battent pour des contrats avec l’UFC juste devant le président Dana White et d’autres entremetteurs.