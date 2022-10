Medvedev a été hué en France. Le Russe provoque les fans avec un geste de singe

La crise des résultats de Daniil Medvedev ne s’est pas terminée même lors du tournoi du Français Métay, l’ancien numéro un mondial perdant au premier tour pour la troisième fois cette saison. La Russe a perdu le tour de qualification contre Stan Wawrinka et a perdu son sang-froid dans le troisième set.

L’affaire à Métay, où il voulait améliorer le sentiment d’une saison pas si réussie, s’est terminée pour le natif de Moscou de vingt-six ans après le premier duel.

Dans un match étroitement surveillé, la tête de série Medvedev est défiée par l’ancien triple vainqueur du Grand Chelem, Stan Wawrinka, qui doit se qualifier pour le tournoi pour la première fois en dix-sept ans.

Le Suisse de 37 ans, classé 284e au classement actuel, s’est bien comporté à Métay grâce à cela et a pu battre Medvedev en trois sets après une excellente performance.

Au début de la dernière mi-temps, lorsqu’il a immédiatement eu des ennuis après avoir perdu son service, le Russe n’a pas pu retenir une crise mentale et a lancé un chahut sur le terrain, ce qui lui a valu des huées de la foule française.

Cependant, il a réagi de manière plus irritée avec une réaction hostile. Medvedev a taquiné le public pendant des dizaines de secondes avec une série de gestes et de gestes aveugles. Il a clairement laissé entendre aux fans qu’ils agissaient comme des singes.

À cause de cela, Wawrinka a dû attendre longtemps avec son service et a juste secoué la tête avec incrédulité face au comportement de son adversaire.

Medvedev a continué à se moquer des Français – les traitant de singes (?) – après qu’ils l’aient hué pour avoir lancé sa raquette… S’il y a bien une chose qu’on ne fait pas aux Français, c’est de les provoquer… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF – Olly (@Olly_Tennis_) 22 septembre 2022

Medvedev est revenu après l’incident et a perdu 0:3, mais les trois derniers matchs sont allés au propriétaire du phénoménal revers à une main.

Wawrinka est venu au Met avec une séquence de six défaites désagréables, mais il a réussi à la briser en remportant quatre matchs de suite. La dernière fois qu’il a géré quelque chose de similaire, c’était il y a plus de deux ans, lorsqu’il a dominé les challengers de Prague sur tvanice. De plus, il a remporté le premier scalp de l’élite mondiale des dix joueurs depuis novembre 2020.

« Daniil est l’un des meilleurs joueurs de tennis défensifs, donc quand vous jouez un coup sans penser que c’est difficile contre lui. J’ai fait quelques erreurs, mais dans l’ensemble, c’était un bon niveau de jeu de ma part. Je suis vraiment content de gagner, « , a déclaré Wawrinka.