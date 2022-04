Maitane Melero : « Mes entraîneurs disent toujours la phrase que je sculpte avec le feu : les bons se plaignent et les meilleurs s’adaptent »

L’athlète de Pampelune, Maitane Melero, a remporté trois victoires au Championnat d’Espagne 10K à Faro (Portugal): médaille d’or, record de Navarre et minimum pour la Coupe d’Europe

Record de Navarre (32:14.57), victoires dans le Championnat d’Espagne et au moins la Coupe d’Europe à Munich. ces trois réalisations Maitane Melero qu’il a accompli samedi dernier à Faro (Portugal) et cela montre qu’il continue au plus haut niveau national. En pleine transition vers la route, la Navarre revient après un an dans son habitat naturel, la piste, et elle ne déçoit pas. Une victoire qui lui a donné du courage pour son prochain défi : la Championnat d’Espagne de 10 km sur routeCoupe d’Europe de 10 000 m, Championnat d’Espagne de semi-marathon et la Coupe d’Europe susmentionnée à Munich.

Comment vous sentez-vous après avoir remporté le Championnat d’Espagne ?

-Très heureux et appréciant tout ce que j’ai vécu ce week-end. Cela coûte beaucoup d’argent pour que ces choses se produisent, il y a beaucoup de travail derrière. Toujours en train de l’assimiler.

Comment abordez-vous la compétition ?

-C’est un championnat auquel j’ai toujours participé avec beaucoup d’enthousiasme. J’aime vraiment dix mille et je suis un coureur qui a fait beaucoup de courses sur piste, je me suis toujours bien adapté et j’adore courir sur des pointes, donc je suis venu très enthousiaste. L’année dernière, je savais que je n’étais pas à mon meilleur, j’étais blessé et je ne peux pas montrer à quel point je me suis entraîné. En 2020, il a été annulé, donc ce doit être mon année.

Il est de retour sur la bonne voie avec style.

-La dernière compétition que j’ai faite sur piste était le Championnat d’Espagne à Getafe en juin de l’année dernière. Depuis je n’ai rien fait d’autre. Je veux faire la transition vers la route à travers le dix mille et à travers ce championnat, car c’est une distance très rarement parcourue, en une course unique au calendrier avec accès à la Coupe d’Europe. Dans mon cas, si j’avais la chance d’aller à Munich, je passerais dix mille, c’est la seule distance que je peux avoir de la place.

Il ne s’agit pas seulement de gagner, il s’agit d’atteindre le minimum européen.

-Au Portugal, j’ai beaucoup joué. D’abord à cause du problème de la sélection de la Coupe d’Europe. Sur la liste initiale, il y avait plein de filles capables du minimum que la fédération nous demandait. Je dois montrer que je suis en forme, même si je le fais depuis un semi-marathon. Ensuite, contre Munich, je dois faire une bonne position pour essayer de prendre des points. Ce sur quoi il ne comptait pas, c’était d’entrer directement dans le minimum. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je m’entraîne bien et je me sens bien, mais beaucoup de choses doivent sortir et se montrer.

Avez-vous un plan de démarrage ou devez-vous improviser?

– J’ai quelques idées. Mes collègues savent que moi, qui ai le minimum pour l’Europe, je n’ai pas besoin de tirer. Celles qui doivent tirer sont les filles qui ne perdent pas plus de 33 minutes. C’est pourquoi j’ai essayé de courir si froid. Dix mille c’est une longue distance, il y a un temps pour passer un très mauvais moment. Mes deux premiers kilomètres ont commencé très tranquillement. Les lapins sortent très vite, donc je voulais être vraiment cool pour ne pas trop accélérer au début. Je suis parti un peu en arrière et j’ai avancé petit à petit.

Une stratégie qui a parfaitement fonctionné.

-Je veux courir, être plus que courageux, intelligent, et dire « je vais voir si je peux bien lire les courses ». Je me sens très bien et j’apprécie vraiment. Je me sentais à l’aise et j’ai fait équipe avec deux autres coureuses, Irene (Sánchez-Escribano) et Beatriz (Álvarez). Dans les derniers tours, j’ai pensé au moment où j’ai attaqué. Je sais que j’ai le pouvoir de faire un changement à la fin, ce que je ne sais pas, c’est quand faire un geste. En partant avec Beatriz et Irene, qui étaient si rapides, j’aurais pu prendre le risque d’aller trop vite et d’arriver au bout avec elles, ce que je ne voulais pas.

Son expérience dans cette course joue un rôle très important.

– C’est une distance que je connais et surtout, étant en piste et très analytique, je peux dire les étapes dans lesquelles je cours. C’est très utile pour moi. Ce n’est pas comme courir dans la rue, où je suis un peu coincé comme ça m’est arrivé à Laredo, où j’ai eu du mal à démarrer très fort au départ et je n’avais pas les informations pour gérer mes efforts. Nous connaissons également tous les coureurs, les forces de chacun, ce qui me laisse une tactique claire.

À Laredo, il a souffert, mais il a gagné.

–Les résultats sont sortis, mais ils n’avaient rien à voir les uns avec les autres. La course m’a donné beaucoup d’insécurités. Je suis arrivé fondu et je suis passé du plus rapide au plus lent me donnant un sentiment d’incrédulité en moi. Rien à voir avec le Championnat d’Espagne.

A part Munich, quels sont vos objectifs cette année ?

J’ai une belle course devant moi. Le 8 mai, j’ai un championnat d’Espagne de 10 km en route, à O Barco (Galice). Puis j’ai eu la Coupe d’Europe des dix mille, que j’ai choisie, près de Reims (28 mai à Pacé, France). J’ai aussi le championnat d’Espagne de semi-marathon le 19 juin. Si tout va bien, ce sera Munich le 15 août.

Calendrier rempli de grands défis.

Ce sont de très bonnes cibles. Attendons maintenant que tout se passe bien, les autres athlètes comptent aussi. J’ai un minimum pour Munich, mais il y a trois filles par pays et nous sommes, pour le moment, moi et les autres. Tant qu’ils faisaient le minimum, les deux autres allaient semer la pagaille.

Comment allez-vous vous préparer pour cette compétition ?

-Cette année j’ai beaucoup changé le plan et j’aime beaucoup ça. Auparavant, lorsque je faisais des distances plus courtes, j’avais un calendrier chargé, toutes les deux semaines j’avais des compétitions. Avec le passage au parcours et en raison de mon âge, où il m’est difficile de récupérer, j’ai décidé d’organiser des compétitions tous les mois. Cela m’a permis de récupérer et d’affronter la suite avec enthousiasme.

Après quelques années difficiles, il semble qu’ils ne l’ont pas affecté cette saison.

–2020 et 2021 sont des années très intenses, une montagne russe d’incertitudes. Cela fait deux ans que j’ai dû gérer des situations très différentes qui ont rendu très difficile l’atteinte de mes objectifs. J’ai maintenant atteint quelques mois de stabilité qui m’ont permis de bien tenir cette promesse. Je ne veux pas qu’il se passe des choses bizarres qui me distraient. Comme Esteban Gorostiaga me le disait, parfois on se fixe des objectifs et au lieu d’aller tout droit il faut faire des virages, mais sachant où est le but, il faut y aller.

Est-ce que l’adaptation à des situations compliquées est une grande leçon que vous avez apprise au fil des ans ?

– Sans aucun doute. Ces dernières années, j’ai beaucoup appris. Mes baskets disent toujours que les lignes que je sculpte brûlent. « Les bons se plaignent et les meilleurs s’adaptent. » C’est très. L’adaptation est très importante.

