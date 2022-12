Nadvn en france, village est bnm depuis les années 90. Politiquement, pour la France, nous sommes très différents. Les politiciens ou les commentateurs se plaignent souvent que nous ne pouvons pas beaucoup coopérer avec l’Union européenne francophone, car c’est un pays plein d’autres pays – de gauche, protectionnistes, préjugés, voire d’Europe centrale et orientale. Il nous considère essentiellement comme des barbares, il nous a volés et nous lui avons été volés. Les Tchèques et les Français ont juste une attitude assez commune. Non, cela ne fonctionnera probablement pas. Mais ces dernières années, cela a porté ses fruits.

Le fait que, selon les premières prévisions publiées après la clôture des urnes, Emmanuel Macron devienne président de la France, a complètement surpris la République tchèque. Et pas seulement parce que l’ascension de Marine Le Pen comptera pour l’UE, et donc pour nous. Macron est le président, seul son prédécesseur trouvera un accord en Europe. Nous devons aussi pouvoir faire beaucoup pour cela.