Macron gagne, mais les médias français se demandent ce qui va se passer ensuite

Paris – L’édition du matin de la presse française a dressé le bilan de l’élection présidentielle de dimanche, au cours de laquelle Emmanuel Macron a défendu sa position et battu la nationaliste Marine Le Pen. Les quotidiens de gauche Libération et L’Humanité ont opté pour l’ironie et le ridicule. La presse de droite et l’économie sont également plus fermées pour célébrer la victoire, réfléchissant à l’avenir de la France et aux défis auxquels sont confrontés les anciens et les nouveaux chefs d’État. Presque tout le monde s’accorde à dire que ce sera difficile et que l’élection de dimanche est à mi-chemin de la fin du match.

Le quotidien d’extrême droite Le Figaro a résumé en première page ce que beaucoup pensaient : « Grande victoire, grand défi ». Le texte était accompagné de photos de Macron saluant la foule enthousiaste. Le rédacteur en chef du Figaro Alexis Brézet fait ses cadeaux éditorial contrairement à ce à quoi il ressemble et à ce qu’il est réellement. Il a comparé la situation à un géant aux pieds d’argile. Bien que Macron ait gagné et ait été un leader à bien des égards, sa position est loin d’être aussi forte et inébranlable qu’il n’y paraît à première vue. Macron est bien conscient de la vulnérabilité, écrit Brézet.

« Il n’a pas droit à la grâce et les épreuves n’attendront pas sa nomination. Le moment de vérité viendra. Si le président est réélu, qui n’a rien à perdre parce qu’il ne peut plus se représenter, décide de la voie de la réforme. et de courage, il pourra compter sur la société plus que jamais vue, et qui préfère le sort de la France aux luttes et à l’intérêt », écrit Brézet.

« La nuit de la victoire triomphale de Macron, marquée par les résultats historiques de la droite et les craintes d’un troisième tour politique et social », écrit l’extrême droite Le Monde. Il ajoute également un certain nombre d’analyses sur la répartition régionale des voix, le nombre de billets blancs jetés ou des considérations sur l’avenir de la droite et de la gauche traditionnelles.

Le quotidien économique Les Echos est sorti avec Macron les mains levées avec ses followers en arrière-plan et en titre Nouveau départ. « Les Français rejettent à nouveau l’extrémisme et choisissent la voie de la raison », commence l’éditorial de Nicolas Barré. Selon le quotidien, Macron continuera à faire face à de nombreuses crises non résolues pendant la période de campagne. Il a cité la guerre en Ukraine, l’inflation et le pouvoir d’achat, la réforme des retraites ou la montée de l’affaire des 19 covis comme les principaux.

Selon le quotidien de gauche L’Humanité, Macron a tout fait pour que l’Association nationale (RN) de Le Pen rebondisse depuis cinq ans et se retrouve désormais dans la peau de son plus grand rival. En première page, il a un bulletin de vote froissé avec la tâche « Le Pen vaincu ». Le bas de la page dit « Maintenant bats Macron ».

Selon le quotidien, de nombreux électeurs de gauche font face à des élections non résolues et finissent par ne pas se rendre du tout aux urnes. « Bien que beaucoup craignaient le plus l’élection de Le Pen, ils n’ont pas pu combattre leur profonde conscience des dangers du prochain mandat d’Emmanuel Macron et leur éviter cette élection impossible », écrit Sébastien Crépel, rédacteur en chef de L’Humanité.

La Une du quotidien de gauche Libération est aussi ridicule. La tête de Macron n’y figure qu’en petit, à mi-hauteur, tout en bas de la page. La légende dit « Macron gagne. Grâce à qui ? » Selon le quotidien, Macron ne doit pas se laisser berner par sa victoire, il aura de nombreuses tâches devant lui. « En formulant des projets démocratiques, sociaux et environnementaux, il aura pour tâche de redonner confiance en l’avenir à ceux qui se sentent dégradés. »

Corse Matin est sorti avec le titre « Now? » (Et savoir ?). Le quotidien catholique La Croix rappelle les tâches à venir et leur ampleur avec le titre « Tout est à faire ». A Ouest-France, Stéphane Vernay a pointé la nécessité de « réconcilier la France… vite ».

Midi libre, comme l’un des rares à la une, a choisi une photo de Macron avec sa femme Brigitte à ses côtés, au-dessus de laquelle s’affiche « Écoutez et agissez ! »