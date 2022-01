L’UE envoie de hauts responsables à Moscou pour des entretiens

« Em Moscou pour des entretiens avec des homologues russes. Les relations bilatérales UE-Russie, les questions de politique étrangère et l’architecture de sécurité en Europe seront à l’ordre du jour », a écrit Mora sur les réseaux sociaux, cité par l’agence de presse espagnole EFE.

Les contacts de Mora à Moscou font suite aux réunions de la Russie la semaine dernière avec les États-Unis, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les tensions frontalières avec l’Ukraine et la sécurité en Europe.

À Moscou pour des entretiens avec des homologues russes. Les relations bilatérales UE-Russie, les questions de politique étrangère et l’architecture de sécurité européenne seront à l’ordre du jour. Les principes réaffirmés par les ministres des affaires étrangères de l’UE vendredi dernier à Brest sont au cœur de la position de l’UE. – Enrique Mora (@enriquemora_) 18 janvier 2022

Lors de la réunion, la Russie a réitéré ses exigences pour que l’OTAN ne s’étende pas vers l’est et que les alliés retirent les missiles stationnés près de ses frontières.

« Les principes réaffirmés par les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne (UE) vendredi dernier, à Brest (France), sont au cœur de la position de l’UE », a ajouté Mora, sans préciser qui il rencontrerait à Moscou.

Lors de leur réunion la semaine dernière dans la ville française de Brest, les chefs de la diplomatie de l’UE ont rejeté « les tentatives de la Russie de créer une sphère d’influence de style guerre froide en Europe », ont réitéré la menace de sanctions si elle attaquait l’Ukraine et, dans le même temps, reprendrait les négociations avec Moscou.

La Russie a menacé d’arrêter les négociations si elle ne recevait pas immédiatement une réponse écrite de Washington et de l’OTAN à ses demandes.

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, également espagnol Josep Borrell, a déclaré lundi, dans un discours au Parlement européen, que Moscou sait que ces demandes sont inacceptables pour les pays occidentaux.

Borrell a également déclaré que les États-Unis et l’OTAN se coordonnaient avec l’UE dans leurs négociations avec Moscou.

Le chef de la diplomatie de l’UE a également mis en garde contre le risque que la région du Donbass (dans l’est de l’Ukraine), qu’il a visitée il y a 15 jours, s’éloigne davantage de l’Ukraine face aux efforts de Moscou pour l’intégrer à la Russie.

Il a cependant déclaré qu’une éventuelle frappe militaire russe en Ukraine n’était plus le scénario le plus probable, mais a averti qu' »il existe d’autres formes d’attaques », faisant référence à des cyberattaques comme celles que l’Ukraine a subies la semaine dernière.

Le voyage de Mora à Moscou coïncide avec une réunion que la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, tiendra aujourd’hui, à Moscou, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Baerbock a également rencontré lundi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les deux visites visent, entre autres, à relancer le dialogue dans un format appelé Normandie, qui réunit l’Allemagne, la France, la Russie et l’Ukraine.

