Lors des incendies d’été en Europe, 6,4 mégatonnes de carbone ont été rejetées dans l’atmosphère

Au cours des trois mois d’incendies de forêt cette année en Europe, 6,4 mégatonnes de carbone ont été rejetées dans l’atmosphère sous forme de fumée. Il s’agit de la plus importante émission de polluants atmosphériques depuis 2007, a annoncé le service européen de surveillance atmosphérique Copernicus.

Les scientifiques de Copernic ont utilisé les observations satellites des sites d’incendie pour estimer les émissions de carbone. Ils se concentrent principalement sur les régions de l’UE et du Royaume-Uni. Cette année, les incendies dans le sud-ouest de la France et en Espagne ont représenté la part du lion des émissions, mais les incendies en Suisse bohémienne et saxonne ont également contribué à la baisse des niveaux. La France et l’Espagne ont enregistré cette année les émissions les plus élevées en 20 ans.

Par rapport aux autres années, les incendies en Europe cette année ont été plus intenses et ont également duré plus longtemps.

Dans d’autres régions de l’hémisphère nord qui connaissent généralement un pic d’activité des incendies pendant les mois d’été, les émissions totales estimées sont bien inférieures à celles des dernières années. Il y a eu moins d’incendies dans l’Extrême-Orient russe cette année que les autres années, mais dans le centre et l’ouest de la Russie, il y en a eu plus que d’habitude. Les estimations des émissions dans le district fédéral central de Russie sont les plus importantes depuis 2010, lorsque des incendies massifs de tourbières ont ravagé l’ouest de la Russie, selon des scientifiques.

Dans l’ouest des États-Unis, les émissions saisonnières de cette année sont nettement inférieures à celles des deux derniers étés, revenant à des valeurs plus normales. Dans leur rapport, les scientifiques ont également averti que des incendies se poursuivaient en Alaska depuis mai et dans le Yukon canadien depuis fin juin. Dans les premiers jours de septembre, il y avait clairement une augmentation des incendies dans la région amazonienne, la fumée couvrait le ciel d’Amérique du Sud et les émissions y étaient bien supérieures à la moyenne. (ČTK)