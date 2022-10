Lipavský a condamné l’annexion, à son avis, c’était une violation de la loi et un vol honteux

En réponse à l’actualité, plusieurs pays européens convoqueront l’ambassadeur de Russie pour la rencontre. Il n’est pas clair si les Tchèques feront de même. « Nous coordonnons d’autres actions avec nos alliés », a déclaré le ministre à la demande de TK.

« Nous ne reconnaîtrons aucune annexion illégale du territoire ukrainien par la Russie, quel que soit le nombre de soldats russes qui se trouveront sur le territoire ukrainien », a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi un accord avec des représentants des séparatistes pro-russes sur l’annexion de quatre régions ukrainiennes à la Russie – la République populaire autoproclamée de Donetsk et Lougansk dans l’est de l’Ukraine et la région de Kherson et la région de Zaporozhye en Ukraine. sud du pays. Aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a également approuvé la décision, et le parlement, qui commencera à en discuter lundi, doit également voter, a écrit Reuters.

Dans une déclaration commune, neuf présidents de pays d’Europe centrale et orientale, dont Miloš Zeman, ont rejeté l’annexion et appelé les autres États membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord à augmenter considérablement l’aide militaire à l’Ukraine.

Selon l’agence, les ministères des Affaires étrangères d’Italie, d’Allemagne et de Belgique ont convoqué l’ambassadeur de Russie. Le président français Emmanuel Macron a annoncé aujourd’hui qu’il souhaitait travailler avec ses partenaires de l’UE sur de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à l’annexion. Plus tôt dans la semaine, des responsables de l’UE ont déclaré que si les négociations évoluaient dans la bonne direction, de nouvelles sanctions de l’UE pourraient recevoir le feu vert lors de sommets informels jeudi et vendredi à Prague.