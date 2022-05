L’homme politique d’extrême droite français Zemmour a annoncé sa candidature au parlement

« Je mènerai notre belle et grande lutte », mentionné Zemmour sur Twitter. Il a ajouté qu’il se présenterait aux élections législatives du département du Var, dans le sud-est du pays. Son parti Reconquête envoie 550 candidats aux élections de juin, la France est divisée en 577 circonscriptions.

Zemmour a terminé quatrième au premier tour de l’élection présidentielle en avril de cette année avec 7,07 % des voix. En tant que tel, il était loin derrière la politicienne d’extrême droite Marine Le Pen, qui est arrivée deuxième avec 23,15% des voix. Le premier tour des élections à l’Assemblée nationale française aura lieu le 12 juin. Les candidats soumettent des votes d’électeur dans des circonscriptions individuelles, afin d’obtenir un mandat, il est nécessaire d’obtenir une majorité. Si personne n’est élu au premier tour dans une circonscription particulière, le second tour aura lieu une semaine plus tard, soit le 19 juin de cette année.

La gauche et la gauche françaises ont formé une coalition avant les élections législatives, et une coopération a également été annoncée par les partis du centre, dont la République en marche du président Emmanuel Macron (LREM). Cependant, Zemmour n’a pas rejoint Le Pen et a continué à parler ces dernières semaines.