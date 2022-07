L’explosion française de la cuisine virtuelle a aussi un autre visage

C’est presque l’heure du déjeuner. Là où auparavant les Français allaient dans leur restaurant préféré, ils sont désormais de plus en plus nombreux à décrocher leur téléphone portable et à se faire livrer de la nourriture au bureau. Non plus seulement d’un restaurant à proximité, mais d’une cuisine noire nouvellement créée, ou encore d’un restaurant virtuel ou cloud. En d’autres termes, un lieu de déjeuner cuisiné dans la cuisine est similaire à un restaurant, mais il n’y a pas d’endroits avec des tables pour les clients.

Un concept né il y a une dizaine d’années aux Etats-Unis prend de l’ampleur en France.

Les cuisines sombres sont d’abord apparues à Paris et à Marseille, mais depuis peu elles ont également conquis les villes moyennes. La nourriture est cuite sur place – une entreprise exploite souvent plusieurs cuisines différentes – et livrée par coursier, généralement des employés d’une autre entreprise.

L’explosion a été aidée par la pandémie de coronavirus

Ce type de boom de la restauration a été principalement causé par la pandémie de coronavirus, les restaurants ont donc dû fermer. Les gens se sont habitués à la livraison et continuent de commander aujourd’hui.

Le leader européen de ce secteur, Taster, a annoncé que son chiffre d’affaires avait doublé pendant la pandémie. L’entreprise exploite déjà 150 cuisines en Europe, en France à Paris, Lille au nord et Rouen à l’ouest du pays. Rien qu’en France, le secteur de l’importation alimentaire a crû de 47 % en deux ans et son chiffre d’affaires a atteint cinq milliards d’euros.

Et les premières cuisines virtuelles sont déjà apparues en République tchèque, affirme Luboš Kastner, spécialiste de la gastronomie à l’Association des petites et moyennes entreprises.

« C’est définitivement une tendance. Même si le nombre de commandes à emporter a un peu diminué, il reste à un rythme soutenu et continuera à faire partie de la gastronomie à l’avenir. C’est sympa maintenant, les gens veulent aller au jardin Lorsque le temps se refroidit et que les gens doivent s’habiller et aller quelque part, les commandes augmenteront à nouveau », a-t-il déclaré dans une interview avec Seznam Zprávy. Selon lui, pour un restaurant classique, importer de la nourriture est plus un cadeau du Danemark qu’une activité attrayante, car les sociétés de livraison facturent une commission de 30 % et refusent de facturer les clients.

« Nous le faisons depuis un an et les affaires marchent plutôt bien. Toute la cuisine du cloud cuisine des plats sélectionnés de la chaîne de restaurants Together. Nous avons huit restaurants sous nous, l’avantage de ce produit est que les clients peuvent choisir des plats parmi plusieurs restaurants différents en une seule commande. Nous cuisinons une sélection de plats au même endroit, pas comme un coursier faisant le tour d’un restaurant. La nourriture est de la même qualité, température et étanchéité et est distribuée en même temps », explique Tereza Olivová de l’entreprise Ensemble. « Pour l’instant, la cuisine est située au centre-ville dans l’un de nos restaurants, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux espaces à mesure que le service se développe », a-t-il ajouté.

Alors qu’en République tchèque les commerces cités ci-dessus sont tout juste mis à l’épreuve, en France la cuisine noire conquiert de plus en plus de places.

La société Popafood proposera bientôt 12 cuisines différentes aux habitants de la ville de Toulouse, dans le sud de la France. Pourtant, les habitants du quartier des Chalets, où seront cuisinés, n’étaient pas enthousiastes : « Cette association a pour but de protéger l’environnement et de développer le lien social au sein du quartier. Mais elle ne réalise pas ce projet », Marie-Laure Ichanjou de la L’association locale à but non lucratif Chalets Roquelaine a déclaré au serveur FranceInfo.

Les cuisines virtuelles ne sont vraiment pas bonnes pour les environnements urbains. Au lieu de marcher jusqu’au restaurant le plus proche pendant les pauses déjeuner, les chauffeurs de scooter montent à bord et livrent le déjeuner à quelques kilomètres de là. Bien sûr, les scooters font du bruit et des émissions, les conducteurs laissent souvent le moteur tourner tout en livrant ou en ramassant de la nourriture. Se garer autour de la cuisine était également un problème – certains habitants se sont plaints d’avoir payé une carte de stationnement, mais n’avaient ensuite nulle part où laisser leur voiture. Les gens ont également protesté contre l’odeur produite par plusieurs cuisines au même endroit.

En raison des problèmes causés par certaines cuisines sombres du centre-ville, certaines entreprises ont déménagé en banlieue. Cependant, ils louent souvent un endroit qui ne convient pas à une cuisine.

Le problème des transports, selon Tereza Oliva, reflète tout le problème de ce monde : « Je ne pense pas qu’il s’agisse uniquement de cuisines en nuage. Le fait que les gens ne sortent pas pour manger et soient habitués à commander est un gros problème. Je le vois surtout dans la jeune génération qui ne sait souvent pas qu’elle peut même cuisiner à la maison. Souvent, ce sont des personnes issues de familles divorcées qui ne sont pas habituées à la cuisine maison et se contentent de commander de la nourriture, ce qui a beaucoup de conséquences négatives. Pour nous, l’essentiel est que la gastronomie se fasse dans un restaurant ou à la table familiale, pas seulement un service de livraison », a-t-il déclaré, ajoutant que pour Together, ce type d’entreprise n’était qu’un ajout indésirable et une nécessité. . .

Exil social et travail forcé

Un autre point négatif concerne les conditions de travail en France, certains syndicats y parlent même du travail forcé des coursiers. L’économiste Odile Chagnyová de l’Institut de recherche économique et sociale rapporte que ce modèle d’entreprise est souvent associé à l’exclusion sociale et au travail dissimulé. D’ici 2020, selon lui, 73% des travailleurs sont employés par des entreprises dans ce domaine déclaré leurs revenus sont inférieurs à ce qu’ils ont et 33 % d’entre eux ne déclarent rien au fisc.

Les restaurateurs voient la nouvelle tendance de manière complètement négative. Pour Nicolas Barral, chef de cuisine du restaurant Acérola à Strasbourg, ce concept va clairement à l’encontre de la vision de son métier : « Ce serait très triste si les cuisines virtuelles étaient l’avenir de la restauration, je le vois comme un démantèlement de notre métier. Pour moi, il s’agit plus d’une usine ou d’une offre de service que d’une véritable restauration. La restauration n’est pas que de la cuisine, c’est du contact, de la rencontre, du plaisir, de l’échange. Il n’y a rien de tel dans une cuisine sombre, j’ai du mal à comprendre comment les gens veulent y travailler en tant que cuisinier. » Selon lui Tu es