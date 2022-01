L’Europe vue du Sahel

Beaucoup continuent de mourir en essayant d’y parvenir. L’année dernière, selon l’Organisation internationale pour les migrations, environ 5300 migrants sont morts dans le monde. La bonne partie de ceci est Voyage en Europe. Les routes de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Balkans et d’autres routes frontalières moins connues sont devenues des sites symboliques de La grande défense du continent vis-à-vis du droit inné à la mobilité humaine. Chercher de nouveaux horizons de vie n’est pas seulement un crime, mais aussi toujours fait par des humains. La stabilité est l’exception et la règle de la migration. L’Europe le sait, car pendant une courte période de son histoire, elle a été le continent le plus « nomade » de tous.

Lire aussi Migrants, maxi débarquements à Lampedusa : plus de 500 débarquements en 24h. Mare Jonio et Geo Barents attendent « safe harbour » pour un autre 504

Eldorado n’a pas fini de courtiser ceux qui regardent en Europe bastion de la « barbarie ». Cela s’est manifesté ailleurs avec la pauvreté, les dictatures, les coups d’État, la famine, les guerres et la trahison des promesses d’indépendance des années 1960. L’Europe se présente comme tributaire et influente, protection contre les violations des droits de l’homme et terre d’asile pour le nombre de personnes qui ont perdu tout espoir en l’avenir. Bon nombre de migrations étaient, pourrait-on dire, « de retour », au sens où des personnes qui, à cette époque, étaient en proie à la colonisation, sont arrivées. On sait que l’histoire n’est jamais à sens unique et que, malgré les efforts pour en effacer les traces, elle est plutôt têtue. Pour chaque tour, pour ainsi dire.

Lire aussi Le pape François a fait un don de 200 000 euros pour les migrants entre la Pologne et la Biélorussie et pour les victimes du typhon Rai aux Philippines

Ensuite, il y a l’Europe qui est vue comme un insatiable détenteur du pouvoir. Sur la grande majorité des ressources du Sahel, sur ses politiques économiques et sur le type de régime qui le gouverne, sur les frontières que l’Europe a élargies dans les profondeurs de l’histoire et de la géographie, sur les options éducatives et surtout. imaginaire culturel. L’Europe arrogante qui se croit toujours au centre du monde déterminer le destin. Une Europe, vue depuis le Sahel, comme suite naturelle du processus de recolonisation qui s’est opéré avec le consentement, souvent acheté, des élites locales, a été loin d’être passive dans cette opération de dépossession des classes les plus vulnérables de la société. L’Europe qui exploite, prend le relais puis propose d’aider ceux qui sont volés.

Ce que le Sahel connaît le mieux de l’Europe, c’est le sien visage de l’humanité. Des centaines d’ONG internationales, mondiales, délocalisées, nationalisées, pérennisées, créées, achetées, vendues, et sinon les ONG présentes sont sur le terrain. Ils aident et travaillent dur pour soulager la souffrance, pour atténuer une crise endémique ou une urgence urgente. Ils accompagnent les pays absents dans la gestion des famines, des épidémies, des catastrophes naturelles ou celles générées par la négligence. Ils dictent les voies, les horaires, les tables, et permettent à une partie de la population de survivre. Ils créent des modèles de société et de gestion du ‘capital humain’ et essaient d’utiliser au mieux les ‘ressources humaines’, ils paient cher des immeubles locatifs dont les propriétaires sont souvent des politiciens ou des partisans. Ils construisent des cours et des appels pour « renforcer les capacités » des gens.

Lire aussi Migrants, argent de l’Italie pour les enfermer dans le centre de Lipa en Bosnie. Dossier : « Camps et refoulements, c’est la vraie stratégie de l’UE »

enfin là L’Europe qui fait sourire Sahel pour avoir l’air aussi vulnérable que jamais. Peur de perdre de la puissance et du virus qui glisse à volonté et que vous essayez de mettre en place comme quelque chose de nouveau en Afrique.

Le Sahel a souri en apprenant que le « vieux » continent a affirmé les principes de la démocratie et de la liberté puis a enfermé ses citoyens. Il sourit tristement en observant différents poids et tailles en imposant les droits de l’homme et la guerre humanitaire pour exporter le seul modèle possible de démocratie. Le Sahel a souri quand il a entendu le bruit causé par le « Mirage » français dans le ciel et a vu la ligne de soldats passer et a supposé que chacun, après tout, ne cherchait que ses propres intérêts particuliers et nationaux. Et enfin, le sable sourit à l’idée de l’arrivée de nouveaux migrants européens qui vont chercher ce qui a été perdu chez eux au Sahel.