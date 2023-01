L’Espagne, le Portugal et la France se sont mis d’accord pour construire un pipeline d’hydrogène

L’Espagne, le Portugal et la France ont convenu de construire un pipeline pour transporter l’hydrogène vert de Barcelone à Marseille. Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse conjointe aujourd’hui par les Premiers ministres espagnol et portugais, Pedro Sánchez et António Costa, et le président français Emmanuel Macron. Selon Sánchez, la nouvelle infrastructure renforcera l’indépendance énergétique des pays de l’UE. Il devrait commencer à fonctionner d’ici la fin de la décennie au plus tard.

« Le pipeline H2med, que nous avons définitivement confirmé aujourd’hui, renforce la sécurité et l’indépendance énergétiques de l’UE et souligne notre engagement à (atteindre) la neutralité climatique », dit Sanchez.

Evoquant la Russie, il a ajouté que cela permettrait de mieux traiter avec les pays qui utilisent l’énergie comme arme et méthode de chantage. « C’est une excellente nouvelle », a-t-il ajouté.

Selon Sánchez, la nouvelle infrastructure sera opérationnelle d’ici la fin de la décennie et permettra de transporter jusqu’à deux millions de tonnes d’hydrogène par an. Le coût de construction prévu est de 2,5 milliards d’euros (62,5 milliards de couronnes). Le Portugal rejoindra également le pipeline. Selon le Premier ministre portugais Costa, il sera utilisé exclusivement pour le transport de l’hydrogène dit vert.

Selon le président français Emmanuel Macron, la gamme de produits renforcera l’indépendance énergétique et contribuera au renouveau industriel de l’Union européenne. Selon lui, d’autres pays de l’UE pourraient également rejoindre le projet, par exemple l’Italie dont il a été question par le passé.

Grâce au gazoduc, la péninsule ibérique deviendra une porte d’entrée énergétique vers l’UE, a déclaré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également présente à la conférence de presse. Le nouveau pipeline de produits servira à construire une « épine dorsale de l’UE pour le transport de l’hydrogène », a ajouté von der Leyen. Selon lui et selon les matériaux du gouvernement espagnol, Bruxelles peut partager le coût de la construction de nouvelles infrastructures.

Le pipeline de produits est destiné à transporter de l’hydrogène, qui sera produit à partir de sources renouvelables. Dans le domaine de l’hydrogène dit vert, Madrid est l’un des leaders en Europe, rapporte la station RTVE. Environ 20 % des projets mondiaux de production d’hydrogène vert se situent en Espagne.

Les pays ont annoncé l’accord en marge du sommet méditerranéen des neuf nations à Alicante. En marge du sommet, le Premier ministre espagnol Sánchez et le Premier ministre italien Giorgia Meloni devaient tenir leur première rencontre bilatérale. Finalement, il s’est absenté pour cause de maladie et a été remplacé par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani.

L’Espagne et la France ont également discuté de la construction du gazoduc MidCat, qui peut transporter du gaz depuis un terminal méthanier espagnol. Cependant, Paris et Madrid n’étaient pas d’accord sur cette infrastructure.