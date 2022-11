Les Tchèques sont un pays prospère et non un fauteur de troubles en Europe centrale, selon Jacques Rupnik

« Aujourd’hui, la République tchèque est un pays prospère et démocratique. Il n’est pas un fauteur de troubles en Europe centrale, ce qui est à l’image de certains voisins, la Hongrie et la Pologne en particulier. A une époque, c’était vrai pour Visegrád en général, mais la guerre en Ukraine a détruit Visegrád. Maintenant, on parle davantage de la République tchèque à cause de la présidence tchèque de l’Union européenne, à cause de la coordination des efforts européens et non parce qu’il se passe quelque chose de vertigineux ici », a déclaré l’invité du matin de ZET Radio, Central and Eastern Expert européen, Jacques Rupnik.

« Ne pas être dans les médias tous les jours comme Orbán ou la Pologne est anodin. Mieux vaut se rendre visible à un moment où l’on est utile à la cause européenne », estime le politologue et historien Rupnik, qui a vécu tour à tour en France et en République tchèque. République. « La République tchèque est un pays qui n’a pas de problèmes et n’est pas en conflit houleux avec l’Union. Il attire moins l’attention que d’autres, mais pas de nouvelles, c’est parfois une bonne nouvelle ». J’ai le sentiment agréable d’être à nouveau à Prague. Toute raison de venir ici est une bonne raison. ”

« Récemment, il y a eu une conférence sur la Communauté européenne. C’était une initiative du président français, mais ça s’est passé à Prague. Du coup, l’intérêt de la France et des médias français s’est tourné ici. Il s’intéressait non seulement à ce qui s’était passé pendant la conférence, mais aussi à Prague et aux Tchèques en général. Je pense que cela semble plutôt positif », a conclu Rupnik. Selon lui, avons-nous bien réagi à l’indépendance obtenue en novembre 1989 ? « Rétrospectivement, nous sommes tous plus sages et bien sûr les choses auraient pu être faites différemment. De plus, dans la transformation économique, l’ordre juridique n’a pas été pris en compte. Cela ne m’étonne pas que les communistes fassent encore partie du système politique trente ans plus tard. après la révolution de velours », a ajouté Rupnik. .

Comment a-t-il résumé l’histoire séculaire de KSČ ? Écoutez l’intégralité de l’interview d’Ondřej Kopa avec le politologue et historien Jacques Rupnik :