Les Tchèques sont inondés de blagues sur Kaliningrad, Alza et Lipavský plaisantent aussi

Cela commence par une blague polonaise. La récession locale surnommée « baleine Internet » sur Twitter il y a une semaine il a déclaréce « il est temps de diviser Kaliningrad pour que nos frères tchèques aient enfin accès à la mer ». Il y ajouta une carte de la partie de la Russie, qu’il décrivit comme une enclave séparée du reste du pays, située entre la Pologne et la Lituanie. Avec une ligne divisant le territoire en deux parties polonaise et tchèque. Mais M. Pope compte vingt mille followers et ses blagues ont également atteint le député européen tchèque Tomáš Zdechovský, qui a re-partagé. Et l’invasion commence.

Sept jours, des dizaines de milliers de likes et plusieurs milliers de retweets plus tard, ce tsunami de blagues sur l’annexion de Královka s’est répandu depuis les eaux de Twitter et sur l’internet tchèque (et polonais). Si vous venez de rentrer d’un voyage de méditation au Tibet, où vous avez fait une détox numérique sans accès au web, et que vous ne savez absolument pas pourquoi tout le monde plaisante sur le King ou le porte-avions Karel Gott, remontez le temps . petit. Seulement jusqu’au XIIIe siècle.

L’actuelle Kaliningrad, propriété de la Fédération de Russie, a été fondée en 1255 par des croisés de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques comme Königsberg ou Královec. Et c’était en hommage au roi tchèque Přemysl Otakar II., qui s’est tenu à leurs côtés pendant la campagne contre les païens prussiens. Dans le cadre de la Prusse, puis est devenu une partie de l’Allemagne, mais après la Seconde Guerre mondiale, il est tombé aux mains de l’Union soviétique et est ensuite resté la Russie.

Et maintenant, à une époque où Poutine et ses partisans brandissent des revendications pour une partie de l’Ukraine et un référendum douteux sur leur annexion à la Russie, cet épisode médiéval et les relations tchèques avec Kaliningrad sont devenus la base d’un phénomène Internet que les utilisateurs tchèques ne connaissent pas. . rappelez-vous longtemps. Les mèmes et l’humour sont une réponse au conflit tragique en Ukraine et à l’agression russe actuelle.

Bienvenue sur le profil officiel de King. Après un référendum réussi, 97,9% de la population de Kaliningrad a décidé de rejoindre la République tchèque et a renommé Kaliningrad en Královec. — Kralovec (@KralovecCzechia) 4 octobre 2022

La revendication tchèque de Kaliningrad a vécu sa propre vie cette semaine. De plus, il amplifie l’intensité. La pétition pour l’annonce du référendum sur l’annexion de Kaliningrad à la République tchèque a été réalisée mercredi midi treize mille signatures. Que diable, il y a des dizaines de pétitions aléatoires sur Internet. Mais une pétition similaire a été créée en Portail citoyen.

Surtout, Twitter regorge de contenus récessifs. Les utilisateurs polonais et tchèques ont engendré un message après l’autre où ils ont souligné l’avenir tchèque de Královka. Carte du Territoire du Royaume avec un nom honorable ? À ne pas manquer. Des centaines de photomontages de personnalités commentés sur le King ? Bien sûr. Vladimir Poutine, dont les experts Un hôpital en banlieue? Oui.

La page a été créée par l’agence CzechTourism sur le modèle des attractions touristiques officielles de la République tchèque Visiter Kralovec est Compte Twitterqui avait gagné trente-cinq mille disciples. « Le roi est tchèque. Après un référendum réussi, 97,9 % de la population de Kaliningrad a décidé de rejoindre la République tchèque et a renommé Kaliningrad en Královec,» rapporte une présentation web avec un jab consacrée au référendum pro-russe en Ukraine.

Soit dit en passant, le site touristique Královka (et à l’origine un tweet d’un utilisateur polonais) invite également les visiteurs à atterrir porte-avions Karel Gott. Puisque les Tchèques possédaient déjà la mer grâce à l’annexion de Kaliningrad, elle devrait logiquement aussi avoir des navires. Les eaux majestueuses des Lions tchèques sont fièrement défendues par les hommes et les femmes de la flotte de la Baltique de la marine de la République tchèque. Eh bien, au moins encore sur Twitter, où, à l’instar d’un compte du ministère de la Défense avec le nom d’utilisateur Défense, il a tweeté Tweets de Balt.

Qui n’est que la porte d’entrée de la jetée dans laquelle il entre sous-marin Helena Vondráčková et tout est supervisé par le transformé Peter Paul de général à amiral. Mais la vague royale n’est pas seulement l’œuvre de farceurs en ligne aléatoires. Des noms célèbres lui sont également associés. Et même certains des plus grands non seulement sur Internet tchèque, mais aussi en dehors.

Alza commence à Královec Première AlzaBox. Le fondateur de Seznam, Ivo Lukačovi, a rappelé que vous pouvez rechercher un bien immobilier sur le portail immobilier Seznam « dans un territoire nouvellement annexé ». Le supermarché en ligne Rohlík a recommencé à expédier pas seulement « en Basse Bohême », mais aussi dans un nouveau territoire. Le profil Twitter de Brno montre la solidarité et, malgré la perte de la position de deuxième plus grande ville de la république, elle a la sienne. se vanter sous la forme d’une horloge astronomique à Kralovec.

Nous avons les 4 premières AlzaBox en @KralovecCzechia ❤. L’un juste à côté de la cathédrale et l’autre en aval de Pregola jusqu’à la baie de la Vistule. Comme d’habitude : commande le matin, retrait l’après-midi #Roi pic.twitter.com/OLzHAL83kk – Alza.cz (@Alzacz) 5 octobre 2022

Mais comme la situation géopolitique actuelle est plus que réchauffée, les armées doivent aussi s’exprimer. Cyber ​​​​Command et Armée de la République tchèque en direct. Un parachutiste très actif dans le monde en ligne Ivo Zelinka Cependant, cela modère un peu l’esprit. Il a recommandé que les nouveaux maîtres de Královka s’en tiennent à la ligne divisant le territoire en moitiés polonaise et tchèque, suivant le modèle du tweet original. Mais difficile de contrôler l’enthousiasme quand il s’exprime clairement à la question royale Jésus, Fils de Dieu.

Le phénomène Internet commence même à se manifester dans le monde réel. Lundi 10 octobre, les partisans de Královka avaient prévu une manifestation devant l’ambassade de Russie à Prague, où ils voulaient exiger un référendum sur l’annexion de Kaliningrad à la République tchèque. Ils ont été inspirés à le faire par le référendum susmentionné, au cours duquel la Russie de Poutine a tenté de légitimer son invasion de l’Ukraine.

Dans le déluge de mèmes, de blagues et d’images inventées sur Královéc et l’approche tchèque de la mer – qui, après une semaine, a peut-être eu un peu l’odeur d’une vieille prise de la Baltique – cependant, le court, simple, carrément message diplomatique se démarque. Ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský: « Les partenariats avec nos voisins baltes n’ont jamais été aussi solides. »