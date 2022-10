Les Tchèques les plus riches sont officiellement dirigés par une femme. Voici à quoi ressemble le classement Forbes de cette année

La veuve du fondateur de PPF, Renáta Kellnerová, est aujourd’hui administratrice de sa succession. Capture d’écran du rapport annuel de PPF pour 2021. | Photo : FPP

Selon Forbes, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la forte inflation ont eu un impact significatif sur le classement de cette année, ainsi que sur l’évolution rapide des taux de change et des cours des actions. « Plus précisément, les différences d’une année sur l’autre des taux de change du dollar et de l’euro ont aidé certains des milliardaires de notre notation à » augmenter « la valeur de leurs actifs de plus de 15% », a-t-il ajouté. Rapports Forbes.

Selon lui, la personne la plus riche de la République tchèque est l’héritier de l’empire PPF kerajaan Renáta Kellnerová et sa famille avec des actifs d’une valeur de 382,9 milliards de couronnes.

Le groupe PPF a annoncé que le 23 septembre, l’ordonnance du tribunal compétent, approuvant l’accord de répartition de la succession de Kellner, décédé en mars de l’année dernière, est entrée en vigueur.

Kellnerová est officiellement devenu l’actionnaire majoritaire du groupe PPF avec une part de 59,358 %. Chacun des quatre enfants de Kellner avait alors une part de 9,893 %.

« Tous les nouveaux actionnaires ont convenu d’être représentés auprès du public par Mme Renáta Kellnerová. Il n’y a aucun changement dans la structure organisationnelle actuelle du groupe PPF ou dans la manière dont il est géré », a-t-il déclaré. dans le message Le porte-parole du PPF, Leoš Rousek.