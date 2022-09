Les scientifiques ont découvert des bactéries. Vous pouvez le voir à l’œil nu

Savez-vous ce que sont les microbes ? Par définition, c’est un « organisme unicellulaire qui ne peut être vu qu’au microscope ». Si vous dites que l’exemple typique d’un bon microbe est une bactérie, vous avez raison.

Mais pas toutes les bactéries, l’exemple de « Velebacterium » trouvé dans les Caraïbes le montre très clairement expliqué dans la revue Sciences.

Membre de l’espèce Thiomagarita magnifica ils sont dix mille fois plus grands que le diamètre bactérien moyen. Au lieu d’environ micromètres (c’est-à-dire 0,0001 cm), ils mesurent en centimètres. C’est une différence encore plus grande qu’entre les plus petits et les plus grands mammifères – à une extrémité de l’échelle les plus petites dents blanches, qui mesurent en centimètres, d’autre part, les grands rorquals communs, qui mesurent des dizaines de mètres de long. C’est environ mille fois la différence.

En raison de sa taille, le record « Velebacterium » n’est pas un problème à observer à l’œil nu, vous pouvez facilement le confondre avec un petit ver ou un champignon. Après tout, c’est ce qui est arrivé aux auteurs de l’invention.

Ils ont prélevé des « Velebacteria » dans les mangroves de l’île de Guadeloupe il y a environ 10 ans. Ce n’est que cinq ans plus tard qu’ils ont réalisé qu’il pouvait s’agir de bactéries – mais ils pensaient que c’était plus probable pour plusieurs cellules bactériennes alignées à la suite. C’est pourquoi il a fallu quelques années de plus pour trouver quelqu’un qui avait le temps de faire des recherches sur cette bizarrerie.

La bactérie qui se cache sous les yeux des scientifiques depuis des années n’est pas une rareté fragile et exotique. On les retrouve attachés à des coquillages, des feuilles, des branches, mais aussi à des bouteilles en verre et en plastique ou à de la corde. Selon un membre de l’équipe, le plus grand nombre d’individus a été enregistré dans des sacs en plastique transportés dans les mangroves.

Photo: Jean-Marie Volland Cela ne ressemble pas à ça quand on regarde la « bulle » au bout du fil, mais l’image montre une seule cellule, la « velebacterium » Thiomargarita magnifica. Au bout du fil, de nouvelles cellules « mûrissent » progressivement.

Les bactéries ont une forme allongée, qui peut être liée d’une manière ou d’une autre à leur mode de vie. Les scientifiques pensent que cet organisme, grâce à sa taille, pourrait en fait créer une sorte de pont entre deux environnements chimiques très différents. C’est-à-dire qu’une extrémité est enterrée dans une couche de boue au fond, où il n’y a pratiquement pas d’oxygène, tandis que l’autre extrémité « jette un coup d’œil » dans l’eau de mer, qui contient de l’oxygène. Ils peuvent utiliser la différence entre les mondes inférieur et supérieur pour obtenir de l’énergie pour leur propre usage.

Ajoutons cependant qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une estimation. S’il était confirmé, ce ne serait pas un mode de vie aussi exotique que celui décrit dans la description. Certains de ses plus petits parents ont un métabolisme similaire. Le nouveau « Velebacterium » est étonnamment banal à certains égards. Nous avons rencontré ses proches dans le passé et les nouveaux arrivants rentrent dans la taxonomie. Autrement dit, à l’exception de la taille.

Ça ne devrait pas être comme ça…

En effet, Thiomargarita magnifica a largement dépassé les attentes concernant la taille maximale des cellules bactériennes. Aujourd’hui déjà deuxième la plus grande bactérie, son parent Thiomargarita namibiensis, selon les connaissances actuelles, atteint une taille d’environ 7,5 millimètres, ce qui est toujours conforme aux estimations scientifiques de la taille maximale des bactéries.

Cependant, des « règles » scientifiques similaires ont tendance à changer face aux nouvelles connaissances. « Velebacterium » utilise apparemment des astuces et des procédures inconnues pour surmonter les limitations. Dans les cellules bactériennes, l’ADN flotte généralement librement dans l’espace. Dans les cellules eucaryotes plus complexes, qui incluent nos humains, il est caché dans un « organe » spécial, à savoir le noyau.

« Velebacterium » semble être une sorte de stade intermédiaire : il n’a pas de noyau, mais a de l’ADN (et est également appelé ribosomes) enfermé dans plusieurs sacs spéciaux. Grâce à cela, son métabolisme devrait être plus efficace à bien des égards que les bactéries ordinaires.

Une caractéristique frappante est la grande « poche » remplie d’eau, qui occupe plus des deux tiers du volume des bactéries. Il a également été trouvé chez le parent namibien susmentionné du nouveau « Velebacterium » et semble résoudre un problème fondamental de nutrition. Les cellules ne vivent en fait que dans l’espace relativement étroit entre ce sac et sa gaine externe. Elle est donc de facto très « plate », et les nutriments et leurs déchets métaboliques peuvent entrer et sortir rapidement des cellules : Jamais loin de la « peau » vers l’intérieur du corps. Taux de dispersion des substances vitales (propagation uniquement par diffusion) est l’une des principales limitations limitant la taille des cellules bactériennes.

Un détail intéressant est que le spécimen de « Velebacterium » collecté était étonnamment « stérile ». Ils transportent à peine d’autres bactéries, bien que des centaines de milliers d’entre eux puissent facilement s’intégrer dans une seule cellule. En regardant son ADN, il semble que les antibiotiques pourraient être l’explication. « Velebacterium » porte un gène très similaire à un gène connu pour la production de plusieurs substances antibactériennes. Il semble donc lui-même se défendre activement contre des parents plus petits.

Mais apprendre à connaître cet organisme inhabituel n’est que le début. Comme la plupart des bactéries connues, « Velebacterium » n’a pas pu se reproduire en laboratoire, selon les informations disponibles. Donc, le rechercher était très difficile pour le moment.