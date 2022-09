Les règles des médias, la politique sont superficielles. Le provocateur français Michel Houellebecq a publié un nouveau livre — T24 — Télévision tchèque

Anéantir – destruction ou suppression. La vie du héros du roman – Paul, cinquante ans – touche également à sa fin. Houellebecq n’a jamais manipulé son personnage avec des gants. Dans Map and Territory, il se tue brutalement, dans Serotonin, il tue le protagoniste déprimé.

La perturbation de l’ordre social a à son tour conduit à un régime soumis et islamiste en France. Le livre a été publié le jour de l’attentat contre la rédaction du magazine satirique Charlie Hebdo. Dans le roman d’Anéantir, un héros nommé Raison, Reason, est menacé d’extinction. Et avec lui le monde connu. Certaines critiques parlent de héros superficiels et d’une intrigue plate.

Fluctuant entre les sujets célébrant le succès, le livre a été un succès

« Mais je pense que c’était l’intention de l’auteur – que notre vie est superficielle, que nous avons des ambitions qui sont vides d’un point de vue d’un autre monde », a pensé Jovanka otolová, rédactrice en chef du portail Litera.cz.

Le style narratif chaotique, qui coule entre les sujets, est aussi une métaphore. Semblable à l’esprit des gens modernes qui se nourrissent des informations des médias et des réseaux sociaux. Le roman attire les lecteurs, 75 000 exemplaires sont vendus en seulement deux jours. Michel Houellebecq a immédiatement dominé tous les palmarès avec son nouveau travail.

Environ trois cents personnes sont venues à la dernière séance de dédicaces à la librairie Maruani. « L’auteur est ravi, aucun amateur de Houellebecq ne voudrait passer à côté », a déclaré la libraire Nicole Maruani.