Les poissons robots sont entraînés par des cellules cardiaques humaines. La technologie peut aider à traiter le cœur

Des chercheurs de Harvard ont construit un poisson artificiel dont la queue est alimentée par des cellules du cœur humain. L’expérience suscite l’espoir de progrès dans les méthodes de traitement des problèmes cardiaques, tels que les stimulateurs cardiaques. Le Guardian rend compte de la recherche.

Une équipe de scientifiques de l’Université Harvard et de l’Université Emory aux États-Unis a collecté des poissons « biohybrides » à partir de papier, de plastique, de gélatine et de deux morceaux de cellules musculaires cardiaques vivantes. Leurs contractions poussent la queue du poisson d’un côté à l’autre et lui permettent de nager. Les chercheurs ont publié les résultats de leur expérience dans la revue Science.

« L’avantage de ce projet sur les poissons est que nous essayons toujours de maîtriser l’habileté d’utiliser des cellules vivantes comme blocs de construction », a déclaré le co-auteur de l’étude, Park Kiter. « Le cœur est très complexe et pas assez pour imiter son anatomie. La biophysique doit être repensée pour obtenir le comportement robuste nécessaire pour concevoir des cœurs artificiels pour les enfants nés avec des malformations cardiaques », ont ajouté les chercheurs.

Parker avait précédemment déclaré à NPR que les scientifiques ne savaient pas au départ combien de temps durerait le banc artificiel de poissons. Cependant, à la fin, ils ont nagé pendant plus de 100 jours.

« En reproduisant la biophysique cardiaque chez ces poissons, nous avons activé divers processus dans ces cellules pour les aider à survivre », a déclaré Parker. « Nous espérons garder ces cellules et tissus en vie pendant plus de quatre mois et demi dans notre prochaine entreprise », a-t-il déclaré.

On pense que les cellules musculaires en exercice se renforcent pendant l’exercice, ce qui est une indication positive que cette procédure peut être utilisée dans le traitement de l’insuffisance cardiaque.

Parker était membre de l’équipe de Harvard, qui a construit en 2016 une minuscule raie robotique alimentée par des cellules cardiaques de souris. Malgré les découvertes réussies actuelles, les scientifiques disent qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

« Nous avons appris ce que nous devions apprendre. Nous avons adapté les résultats à nos efforts actuels pour comprendre les maladies pédiatriques. Nous allons maintenant de l’avant et essayons de créer un modèle tridimensionnel plus complet d’organismes marins utilisant des cellules cardiaques humaines et la biophysique cardiaque humaine, » le scientifique a dit. que.