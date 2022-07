Les ministres de l’écologie discuteront de la position de l’UE pour la conférence sur le climat

Prague – La réunion informelle des ministres de l’environnement de l’UE se poursuit aujourd’hui au Centre des congrès de Prague. Les politiciens discuteront de la position générale de l’UE pour la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 27) en novembre en Égypte. La réunion réunira également le vice-président de la Commission européenne en charge de la politique climatique, Frans Timmermans.

Selon des représentants du ministère tchèque de l’Environnement, l’objectif des négociations entre les ministres de l’UE est de donner suite aux engagements convenus lors de la conférence de l’année dernière à Glasgow, tels que l’accélération de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la mise en place de fonds pour la protection contre le effets du changement climatique. Dans le même temps, cependant, les ministres discuteront de la manière de concilier les engagements climatiques avec l’impact de la crise énergétique et la nécessité de remplacer le gaz russe. Le mandat ne sera approuvé que lors d’une réunion formelle à Luxembourg en octobre. Aujourd’hui, les ministres se rendront également au parc paysager Lítožnice à Prague, où ils verront les résultats de la restauration de la poterie íčanské.

Mercredi, les ministres ont discuté, entre autres, de la possibilité d’aider l’Ukraine face à l’impact de la guerre sur l’environnement. La ministre de l’Environnement Anna Hubáčková (KDU-ČSL) a déclaré après la réunion que les Tchèques pourraient aider l’Ukraine après la guerre avec la restauration de l’approvisionnement en eau potable, des solutions de qualité de l’eau ou la décontamination des sols. Selon lui, les membres du gouvernement de chaque État ont également contribué à la discussion de mercredi avec ce qu’ils peuvent offrir pendant la guerre et comment ils peuvent s’impliquer après la guerre dans la liquidation des dommages, la restauration des écosystèmes et de la biodiversité.

Le ministre ukrainien de l’Environnement, Ruslan Strilec, a également participé à la réunion. Hubáčková et Strilec ont également signé un mémorandum tchéco-ukrainien sur l’aide à la protection de l’environnement en Ukraine. Selon Hubáčková, il a été préparé avant même le début de la guerre.

Les ministres de l’Union ont également débattu mercredi de la forme du mandat de l’UE pour la Conférence des Nations unies sur la diversité biologique (COP 15) à Montréal, où le cadre mondial pour la biodiversité pour les dix prochaines années sera adopté en décembre.

Les Tchèques ont succédé à la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne le 1er juillet et seront à la tête du bloc pendant six mois. La série de réunions ministérielles a débuté lundi par une réunion informelle de deux jours des ministres de l’Intérieur et de la Justice. Aujourd’hui, également à Prague, commence la réunion informelle de deux jours des ministres des affaires européennes.