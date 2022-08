Les méduses remplissent également la côte méditerranéenne. La baignade est impossible sur de nombreuses plages

France, Italie ou Espagne –⁠ destinations de vacances estivales populaires sont confrontées au même problème depuis plusieurs semaines, à savoir un grand nombre de méduses sur leurs plages. En mer Méditerranée, cette période est traditionnellement la haute saison des plaques lumineuses, mais cette année, il y a encore plus de ces créatures chaudes. La baignade en mer est donc dangereuse sur de nombreuses plages.

Les statistiques précises n’existent pas, mais l’abondance de méduses ne passe pas inaperçue auprès des citoyens des pays méditerranéens. La plaque lumineuse violette, en latin Pelagia noctiluca, est un habitant commun de la mer Méditerranée, mais cette année son apparition est vraiment très abondante. En France, il y en a le plus en Corse.

« Actuellement, les garde-côtes soignent 30 à 80 personnes par jour », a-t-il déclaré à France chaîne de télévision TF1 le garde-côte José Doddoli de la ville d’Ajaccio. « Je sais qu’il y a des méduses là-dedans, mais bon. Maintenant que tu es là, tu veux entrer dans l’eau », a déclaré le touriste, ressentant la douleur de la brûlure de la soucoupe.

Ils observent la tendance de l’abondance des méduses en Méditerranée depuis la mi-juin. A la fin du mois, une compétition de natation se tient à Marseille, où une centaine de nageurs s’immolent en mer. Les plaques inondent le littoral non seulement en Corse et dans les Bouches-du-Rhône, où se situe Marseille, mais aussi dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, où les touristes sont surtout attirés par les stations balnéaires de Nice et Cannes.

La Corse et la Côte d’Azur sont des destinations populaires, par exemple pour la Suisse. Les agents de voyage sont inquiets car les méduses surpeuplées empêchent souvent les touristes d’entrer dans l’eau. La présidente de l’association Oceancare, Sigrid Lüber, selon le site Tio.ch averti que la situation serait pire à l’avenir.

Il est vrai que plus il fait chaud, plus les méduses se reproduisent. Le réchauffement climatique soutient ainsi la tendance des assiettes abondantes. D’autres facteurs incluent également un déclin des prédateurs naturels, en particulier les tortues. « Pour les touristes en vacances, ce n’est définitivement pas amusant de ne pas pouvoir se mettre à l’eau car la mer est pleine de méduses », admet Lüber.

Situation en Espagne et en Italie

L’invasion de la plaque a également touché les côtes de Malaga et de l’Andalousie en Espagne. Quotidien régional L’Opinion de Malaga a rapporté mercredi que les plages de la région étaient en alerte pour les méduses cette semaine. Plus précisément, à Malaga, ce sont les stations balnéaires d’Estepona, Marbella, Manilva, Aguadulce, Pedregalejo et Huelin.

Agenda Diario rea a rapporté que samedi dernier seulement, 20 personnes ont été blessées sur la plage de la ville andalouse de Campo de Gibraltar. En raison du nombre élevé de méduses, un drapeau rouge a été levé sur cette plage plus tôt cette semaine et une interdiction de baignade a été imposée.

Un problème similaire est résolu par l’Italie, dont la côte est également entourée de plaques violettes brillantes. Comme le montre le journal Parola Ultimade plus en plus de méduses et de personnel de plage ne peuvent pas faire autre chose que saisir des filets et des seaux et essayer de nettoyer autant d’eau que possible près de la plage.

Le sud de l’Italie a les plus gros problèmes, en particulier la région du Salento sur la côte ionienne. Le journal a mis en garde contre un danger dans la région à la mi-juin La Républiquequi stipule qu’il est difficile pour les personnes d’entrer dans l’eau sans risquer de se blesser.

Plaque dangereuse

Les plaques incandescentes se trouvent couramment sur la plupart des plages du monde, elles sont donc responsables de la plupart des blessures causées par les méduses. La piqûre est très douloureuse et provoque une irritation de la peau et des cloques dans la zone touchée. La blessure guérit lentement et peut laisser des cicatrices. Chez certaines personnes, la piqûre peut également provoquer des nausées, des vomissements ou, rarement, une perte de conscience.

Cette année, entre autres, les méduses menacent les touristes sur les plages croates :

