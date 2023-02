Les médias français écrivent sur la finale folle et mythique, ils louent Messi

Paris – La déception face aux occasions manquées s’est ressentie dans la première réaction des médias français à la finale de la Coupe du monde, où les coqs gaulois se sont inclinés face à l’Argentine lors d’une séance de tirs au but. Mais il y a aussi la valorisation de la finale comme légendaire, vraiment surréaliste ou la plus belle de l’histoire et l’appréciation des performances du joueur clé argentin Lionel Messi et du meilleur buteur du tournoi Kylian Mbappé.

« L’Argentine est devenue championne du monde après une finale fantastique contre la France. Lionel Messi a emmené l’Argentine au sommet », a écrit le quotidien sportif L’Équipe, qui a utilisé un jeu de mots dans l’un des titres de son site Internet déclarant que « Messi est responsable de tout ». (Messi pour tout, pas l’expression « Merci pour tout », qui signifie merci pour tout). Le journal a capturé l’ambiance française avec des images d’un Mbappé en deuil, avec huit buts le meilleur buteur du tournoi.

L’équipe de France, qui rêvait d’un troisième titre mondial et a rejoint le cercle très fermé des sélections nationales (après l’Italie et le Brésil) qui ont défendu avec succès le championnat, a perdu au terme d’un match complètement fou, selon les commentateurs. Au départ, la France semblait étouffée et sous pression par rapport à sa précédente sortie, mais à un moment où elle était au bord de l’effondrement, les hommes de l’entraîneur Didier Deschamps ont néanmoins trouvé une force indomptable pour gagner la prolongation grâce à deux buts de Mbappé dans l’espace. de 97 secondes. En réalisant un tour du chapeau, les mêmes joueurs effectuent également une séance de tirs au but. Mais ce dernier a favorisé l’Argentine après des tirs manqués de Kinglsey Coman et Aurélien Tchouameni.

« Lionel Messi fait partie des légendes de la Coupe du monde, mais c’est toute l’équipe qui a réussi à ramener les bleu et blanc au sommet pour un troisième titre (après 1978 et 1986), trente-six ans après l’équipe de Maradona », a ajouté L’Allemand. Equipe.

« La France a réussi à égaliser deux fois grâce aux trois buts de Kylian Mbappé. En vain », a déclaré le journal Libération. Selon lui, le match ne ressemblait à rien de ce qui avait été vu dans le championnat jusqu’à présent, et l’Argentine a failli le gagner deux fois avant de tirer aux tirs au but pour la troisième fois. « Le football ne doit rien à personne, mais le titre mondial de ce dimanche est revenu à Lionel Messi, un homme de petite taille (169 cm), mais qui est sorti d’une finale extraordinaire en géant », a salué Libération. « Pour être honnête, l’Argentine méritait son troisième titre », a-t-il ajouté.

« Messi et l’équipe bleu et blanc sont champions, malgré le triplé français et l’héroïque Mbappé », a déclaré BFMTV sur son site internet. Il a comparé la finale à un film à succès que tout le monde, ou presque, veut voir – et avec Messi dans le rôle-titre. Il a enfin remporté le trophée le plus précieux, la coupe de football, et à trente-cinq ans, il peut définitivement concourir pour une place dans le cœur des Argentins aux côtés d’une autre idole, Diego Maradona. Ce serait aussi une belle histoire pour la France, si ce n’était le fait que l’Argentin ait vaincu l’équipe de France après une cruelle séance de tirs au but. La joie argentine se mêle ainsi à la douleur française.

Et comme Mbappé, qui a été personnellement réconforté par le président Emmanuel Macron, d’autres représentants du tricolore se demanderont également ce qu’ils peuvent faire d’autre. Selon l’auteur, la réponse est complexe : beaucoup et un peu. Mbappé lui-même a réussi un triplé historique qui l’a vu terminer le tournoi en tant que meilleur buteur avec huit buts. Et pour l’ensemble de l’équipe, ils ont gagné le droit de croire en eux après être sortis de l’enfer dans lequel ils se sont jetés les premiers. Malheureusement, ce n’était pas nécessaire, a conclu le commentateur de BFMTV.

« L’Argentine a battu l’héroïque français Mbappé dans une finale légendaire », écrit Le Figaro en titre. Selon les journaux, les matchs fous avec les joueurs extraordinaires Messi et Mbappé ont montré à quel point le football peut être beau. L’Argentine, emmenée par le géant Messi, méritait son troisième titre. Certes, l’équipe de France a mal commencé, mais a montré par la suite l’admirable courage qu’a apporté le mythique triplé de Mbappé, a dit le commentateur, selon qui la France vivait un cauchemar : ils n’avaient jamais vu une équipe aussi frileuse et peureuse. Qui aurait pensé qu’après que le meneur de jeu Griezmann ait quitté le terrain à la 71e minute, la France serait toujours de retour en action ? Mais ensuite, la finale se transforme en quelque chose d’irréel. En moins de trois minutes, l’équipe de France est sortie du tombeau.

Le sport est unique dans son drame et vraiment magique, rien d’autre ne peut être comparé émotionnellement, a déclaré Le Figaro, marquant la finale de football comme le plus bel événement de la planète agrémenté des performances de deux des meilleurs joueurs. « Au final, c’était un match vraiment légendaire dont nous nous souviendrons toute notre vie », a-t-il déclaré. Même si les dieux du football choisissent finalement l’Argentine comme vainqueur, a-t-il ajouté.

« L’équipe de France a perdu la finale de la Coupe du monde aux tirs au but face à l’Argentine, sacrée championne pour la troisième fois de son histoire. La France n’a pas renouvelé son succès de 2018 et a laissé filer un nouveau titre. Lionel Messi a remporté son premier championnat en 35 ans. ans après sept Ballon d’Or mondiaux », écrit Le Monde.