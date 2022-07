Les jeunes basketteurs du Championnat d’Europe dominent le groupe de la mort et iront en Belgique

Trois matchs, trois victoires. Les basketteurs tchèques U-20 se qualifient sans défaite pour le dernier groupe des Championnats d’Europe à Sopron, en Hongrie. Au début, ils ont battu l’équipe locale de Hongrie, puis ont marqué un précieux score au scalp sous la forme d’une victoire sur la France et ont battu les Pays-Bas de trente points. Ils affronteront la Belgique en huitièmes de finale.

La première place était au-delà de nos attentes. J’espère que cela poussera l’équipe vers de nouveaux combats », estime l’entraîneur de l’équipe nationale, Romana Ptáčková.

L’équipe nationale féminine tchèque de basket-ball U-20 participe au Championnat d’Europe. Bien que dans la phase d’ouverture du championnat, elle ait affronté des adversaires coriaces sous la forme de femmes hongroises, françaises et néerlandaises, l’élection dirigée par l’entraîneur Romana Ptáčková a pu dominer tous les matches – 63:50, 59:54 et 78:48.

« Nous y sommes allés en sachant que le groupe le plus coriace nous attendait », avoue Valentýna Kadlecová. « Un début difficile contre la Hongrie à domicile nous a aidés à montrer comment nous sommes. Nous avons continué contre la France, qui était évidemment un match plus difficile, et enfin contre les Pays-Bas, alors que nous étions déjà aux prises avec beaucoup de fatigue, mais je pense que nous avons bien fait », a déclaré Chomutova, 18 ans, qui a marqué 15 points. contre les Pays-Bas et est devenu le meilleur buteur du jeu. « L’équipe et moi avons dit que nous nous concentrerons toujours sur les matchs à venir et ne nous devancerons pas. Je pense que nous avons mis la barre haute et j’espère que nous pourrons finir comme ça. »

Avant même le dernier match contre les Pays-Bas, les Tchèques savaient qu’ils ne perdraient pas la première place du groupe. « Néanmoins, nous voulions entrer dans le jeu avec l’objectif clair de gagner, tout en répartissant le fardeau sur l’ensemble de l’équipe. Même les remplaçants sont très bien entrés dans le match et nous avons finalement gagné par un score net. marge », a déclaré l’entraîneur Ptáčková. « La France et la Hongrie sont des équipes très fortes, même les Néerlandaises ont montré qu’elles étaient des adversaires typologiquement difficiles – le basket combat les joueurs blessés, ils attaquent beaucoup le corps. La première place était géniale, au-delà de nos attentes. »

Lundi, les joueurs profitent d’une journée libre, aujourd’hui ils joueront les huitièmes de finale contre la Belgique à partir de 15h15. « Je pense que nous avons suffisamment de repos et nous allons gérer le match contre la Belgique », a déclaré Kadlecová avant le duel décisif, également complété par l’entraîneur Ptáčková : « Dans le groupe B, l’Italie est favorite, les trois autres équipes sont favorites. can’ Je suis sûr que nous allons entrer dans le combat avec une concentration égale, avec un maximum d’efforts. J’ai pas mal vécu en CE dans la catégorie des jeunes et je sais qu’éviter, même avec seulement dix pour cent, peut se venger. et cela ne signifie pas que nous avons gagné le groupe. Maintenant, nous devons confirmer notre performance dans les séries éliminatoires. Les entraîneurs regardent les araignées, mais je ne veux pas du tout en parler, spéculer, nous devons nous concentrer uniquement sur notre performance et le prochain adversaire. »