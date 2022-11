Les footballeurs brésiliens ont battu la Suisse 1 à 0, Casemiro les a envoyés en huitièmes de finale

Joueur de football brésilien a remporté la Coupe du Monde au Qatar sur la Suisse 1:0 et après la France, ils sont le deuxième engagé confirmé en huitièmes de finale. Après une soirée de récolte de onze buts, la première soirée du Groupe G à Doha laissait peu de chance. Le premier but de l’équipe sud-américaine a été marqué par un arbitre vidéo, et ce n’est qu’à la 84e minute que la brillante volée de Casemiro a décidé les trois points pour le Brésil.

Les quintuples champions du monde depuis 1970 ont remporté 31 de leurs 40 matches en phase de groupes. La dernière fois qu’ils ont échoué contre la Suisse, c’était il y a quatre ans, et les mêmes adversaires sont contre eux depuis longtemps encore aujourd’hui.

La Suisse affrontera la Serbie vendredi et pourrait se contenter d’un match nul si le Cameroun ne battait pas le Brésil lors de matches consécutifs.

Les « Canaris » ont débuté sans Neymar, blessé, dont la prochaine apparition en championnat est encore un point d’interrogation, et un problème similaire à la cheville a exclu l’arrière droit Danilo. Leur place a été prise par Militao en défense et Fred au milieu de terrain.

Dans le onze suisse, son meilleur buteur Shaqiri a soudainement disparu. L’auteur de 26 buts a été remplacé par Rieder, 20 ans, plus défensif, qui a fait ses débuts sous un maillot avec un centre helvétique pendant les dix dernières minutes contre le Cameroun.

Ceux qui s’attendent à un ouragan d’attaques brésiliennes devront être déçus. Richarlison, qui a marqué deux fois lors de la victoire contre la Serbie, est entré deux fois dans la surface de réparation au cours des 20 premières minutes mais n’a pas atteint la ligne d’arrivée. À la 27e minute, Raphinha a fourni un beau centre, mais Vinícius Júnior l’a envoyé contre le filet de Sommer.

Le gardien suisse, qui a gardé six cages inviolées en huit matches de qualification, a également géré le tir à longue distance de Raphinh. En revanche, Vargas a zigzagué devant le but, mais il a raté le premier tir de son équipe.

Après avoir changé de camp, les Suisses ont estimé qu’ils étaient capables de bien plus que de défendre. Cependant, les Brésiliens ont bloqué leurs tentatives de tir avec altruisme, et c’est leur gardien Alisson lui-même qui a causé les plus gros problèmes lorsqu’il a hésité dans les barrages à la 56e minute et a failli être puni par Embolo.

À la 64e minute, Vinícius Júnior s’est échappé, évitant habilement la glissade d’Elvedi et envoyant le ballon dans les filets. Cependant, la vidéo de l’arbitre a interrompu la samba dans les tribunes en déclarant qu’il était hors-jeu au début de l’événement.

L’entraîneur Tite a envoyé plus d’étoiles offensives sur le terrain, mais le but gagnant a été accordé par un joueur qui ne s’attendait pas à faire grand-chose. Casemiro a envoyé son équipe dans les huitièmes de finale avec un tir non préparé après le centre de Rodrygo. La légèreté tant admirée est vite revenue au Brésil, et les Suisses n’ont eu que Sommer à remercier pour ne pas avoir encaissé un autre but.

Coupe du Monde de la FIFA au Qatar – Groupe G (Doha, 974) :

Brésil – Suisse 1:0 (0:0)

Buts : 83. Casemiro. Arbitres : Barton – Morán (tous deux Salv.), Zeegelaar (Sur.) – Fischer (vidéo, Kan.). ŽK : Fred – Rieder. Public : 43 649.

Assemblée:

Brésil : Alisson – Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (86. Alex Telles) – Casemiro, Fred (58. Bruno Guimaraes) – Raphinha (73. Antony), Lucas Paquetá (46. Rodrygo), Vinícius Júnior – Richarlison ( 73. Jésus). Entraîneur : Tite.

Suisse : Sommer – Widmer (86. Frei), Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Rieder (59. Steffen), Sow (75. Aebischer), Vargas (59. Fernandes) – Embolo (75. Seferovic). Entraîneur : Bien sûr.