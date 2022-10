« Les femmes écrivent. C’est tout. » La française Annie Ernauxová reçoit le prix Nobel de littérature — T24 — Télévision tchèque

« Nous n’avons pas pu joindre Annie Ernaux par téléphone. Mais nous sommes sûrs qu’il comprendra ce message », a plaisanté le secrétaire de l’Académie suédoise, Mads Malm, en annonçant le nom du lauréat de cette année. L’auteur a ensuite déclaré à la télévision suédoise qu’il avait été honoré par le prix, mais en même temps temps senti une grande responsabilité. .

Elle se sent juste comme une femme

L’œuvre d’Annie Ernaux est une déclaration intime d’une femme de son temps. Le point de départ a toujours été sa vie. Elle a commencé dans un genre appelé la littérature féminine. Même de nombreuses jeunes féministes contemporaines le voient comme leur mentor. Elle a déclaré à l’AFP en mai de cette année qu’elle se sentait juste comme une femme. « Une femme a écrit. C’est tout. »

Annie Ernaux fait ses débuts littéraires en 1974 avec le premier roman violent Le Placard vide. L’héroïne décrit avec colère deux mondes incompatibles dans lesquels elle évolue durant l’adolescence : d’un côté, la crasse et la vulgarité des clients ivres, de l’autre, le monde des filles différentes à l’école. Ernaux a été accusé de narcissisme, d’insouciance et d’impudeur dans le passé à cause de sa façon souvent très révélatrice de raconter des histoires.

Ethnologue lui-même

En littérature, il est rapidement passé de la fiction à l’autobiographie. « Je ne joue pas. Pour moi, écrire, c’est le contraire d’agir. Je n’ai pas envie de jouer un écrivain. (…) J’écris pour vivre, mais pas dans un sens matériel », a-t-il déclaré. dans une interview.

Ses œuvres sont considérées comme des classiques contemporains en France. Le président du comité Nobel de littérature, Anders Olsson, a fait l’éloge d’Ernaux comme l’auteur d’un texte sans compromis écrit dans un langage très simple. Il prévient également que l’auteur ne se considère pas comme un écrivain de fiction et se décrit comme un « ethnologue lui-même ».

TITRES:

2022 #Prix Nobel en littérature est décerné à l’écrivaine française Annie Ernaux « pour le courage et la perspicacité clinique avec lesquels elle a découvert les racines, l’aliénation et la retenue collective de la mémoire personnelle ». pic.twitter.com/D9yAvki1LL — Prix Nobel (@NobelPrize) 6 octobre 2022

Ernaux est surtout connu pour ses livres autobiographiques. Il en a éliminé deux douzaines. Il y traite du corps et de la sexualité, du temps, de la mémoire, des inégalités sociales et change la classification sociale par l’éducation.

Ernauxová, la fille d’un marchand normand, a étudié à Srobonna et a ensuite travaillé comme professeur de littérature au lycée. Le sujet fréquent de sa prose est une sorte de fissure difficile qui le sépare des autres, de sa propre famille, signe d’un certain dénuement.

Il puise dans ses propres expériences, mais aussi dans la vie de son entourage et d’inconnus. Ils partagent les expériences les plus intimes, comme le deuil après la mort de leur mère, une histoire d’amour avec un diplomate russe ou un avortement. La question générale est de savoir comment traiter cette expérience de vie dans la littérature. Partager, c’est aussi s’interroger sur le contexte social, politique et culturel dans lequel se déroule la vie de l’auteur et de ses proches.

Année et en tchèque

Les mémoires de Roky ont été publiés en République tchèque cette année, ce qui est considéré comme le chef-d’œuvre de l’auteur. Il l’a écrit en 2008. « Ce travail lui a valu une renommée internationale et un certain nombre d’adeptes et d’étudiants », a déclaré l’Académie suédoise à propos du livre. Des photographies, des livres, des chansons, la radio, la télévision et des décennies de publicités et de titres de journaux contrastent Ernaux avec les luttes intérieures et les journaux qu’il a tenus pendant six décennies. En même temps, il tire des prédictions futures du passé.

« Vous n’avez jamais lu une autobiographie comme celle-ci auparavant. Roky est un livre sérieux et audacieux, une quête du temps perdu de notre temps, où les médias et le consumérisme régnaient en maître, un livre valable pour le fétichisme religieux total d’aujourd’hui », cite la revue. Le New York Times par la maison d’édition Host, qui publie Roky en tchèque.

Roky n’est que le deuxième titre d’Annie Ernauxová en traduction tchèque. Dans les années 1990, les lecteurs tchèques pouvaient encore lire les romans The Place et The Ordinary Woman. Les paroles racontent l’histoire des parents de l’auteur, et sont en même temps un témoignage familial dans un contexte du XXe siècle. Avec la nouvelle Múla, qui dépeint la relation de l’écrivain avec son père, Ernaux parvient à faire une percée définitive dans le monde littéraire. A l’occasion de la publication de la traduction tchèque, Ernauxová s’est rendu en République tchèque.

Grâce au festival Be2Can, plusieurs cinémas tchèques ont récemment projeté le film Událost. Le roman de l’auteur du même nom (L’Événement) est devenu la base de la pièce, pour laquelle la réalisatrice Audrey Diwanová a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise l’année dernière. Le personnage principal – encore une fois autobiographique – se déroulant dans les années 1960 est l’étudiante Anne, qui tombe soudainement enceinte. Un avenir prometteur qui l’aiderait à s’affranchir des contraintes de son milieu social est dissous. Le livre et le film soulèvent tous deux la question de l’avortement illégal.