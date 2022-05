les fausses nouvelles un phénomène grave pour 41% des Italiens, moins chez les jeunes

lundi 2 mai 2022 – 21:43

Icch: les fausses nouvelles sont un phénomène grave pour 41% des Italiens, moins chez les jeunes

De la part des endommagés, on espère qu’il y aura des informations supplémentaires, pour ne pas se taire

Milan, 2 mai (askannews) – Pour 41% des Italiens, les fake news sont un « problème très sérieux », une perception qui augmente avec la qualification des personnes interrogées, mais diminue chez les moins de 55 ans. C’est ce qui ressort de la recherche « Fake news : perceptions, acteurs et stratégie », créée par l’Université d’Iulm pour l’International Corporate Communication Hub (Icch), un observatoire international sur la communication d’entreprise et institutionnelle. l’Université de Fribourg et l’Université de la Ville de New York, présenté au Musée national des sciences et techniques Léonard de Vinci.



40% de l’échantillon, interrogé en février 2022 avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, ont reconnu avoir partagé au moins une fois dans leur vie des fake news, un pourcentage qui monte à 48% chez les jeunes, mais seulement 7/8% , une fois qu’il a compris l’erreur, il n’a pas seulement corrigé le rapport à ses contacts en signalant le fait aux autorités. Sur la base de fausses nouvelles, les personnes interrogées se tournent vers les politiciens, les réseaux sociaux et les journalistes, tandis que les professionnels de la communication ne sont pas perçus comme des acteurs avec des rôles pertinents, que ce soit positivement ou négativement.





En ce qui concerne les stratégies de réponse possibles aux fausses nouvelles, par exemple par des entreprises qui ont subi une atteinte à la réputation comme cela s’est produit pour le groupe français Vinci en 2016, l’attente du public est la publication de documents et de preuves supplémentaires pour prouver les fausses nouvelles (48,3 %), suivi par une grande distance à la possibilité d’une action en justice (16,3%) et, enfin, au silence qui jettera les bases de la relation de confiance qui s’est construite au fil des années entre le client et l’entreprise (9,7%) . En d’autres termes, on ne s’attend pas à une attitude de supériorité telle que « De tels mensonges ne méritent pas de réponse ».Cette recherche s’appuie sur la définition des fake news comme une forme de désinformation qui se construit au coup par coup pour manipuler la perception des personnes qui la lisent et créer des préjugés contre l’objet de l’information. Un phénomène dont la propagation, observée lors d’une table ronde avec certains des protagonistes du monde du journalisme italien, a connu une croissance alarmante ces dernières années, le danger d’influencer l’opinion publique devenant de plus en plus évident en politique, mais aussi dans les affaires, où les fausses nouvelles menacent de anéantir l’année.-années de travail de l’entreprise pour se bâtir une solide réputation.

