« Je ne pense pas que je me présente en ce moment. Mais je vais continuer à faire ce que je fais depuis de nombreuses années, c’est-à-dire défendre la France. Je ne sais pas à partir de quelle position, mais ce sera celle où Je serai utile. » Le Pen dans une interview à l’édition dominicale du Journal du Dimanche (JDD).

Événements en Ukraine

Pendant la campagne de Le Pen, la situation actuelle en Ukraine a été entravée par le fait que dans le passé, il avait eu des relations relativement chaleureuses avec le président russe Vladimir Poutine et que les banques russes lui avaient accordé des prêts pour sa campagne précédente. Dans une interview au JDD, il a défendu sa position, affirmant que Poutine « a restauré le pouvoir de la Russie après soixante-dix ans de terreur soviétique et se tuerait pour laisser la Russie s’unir à la Chine à long terme ».

Les événements en Ukraine ont également brouillé les programmes individuels des candidats à la présidence. « La principale question à droite était la sécurité il y a quelques mois, on ne l’entend plus maintenant. On parle de pouvoir d’achat, des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Bref, les questions économiques dominent », a déclaré Jan míd, Correspondant CT en France. Le Pen, par exemple, veut s’occuper des prix de l’énergie. Macron a un plan de retraite de 65 ans et d’autres problèmes affectant la France.

Selon un sondage Ifop, Le Pen a le soutien de 20,5% des électeurs potentiels, et le nombre de personnes qui voteront pour lui a augmenté ces derniers jours. En revanche, la préférence de Macron a légèrement diminué, mais il a toujours environ 28 %. A deux semaines du scrutin, selon toutes les analyses, il semble très probable que ces deux candidats s’affronteront au second tour. C’était il y a cinq ans lorsque Macron a battu Le Pen.