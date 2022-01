Les dirigeants français et allemands font preuve d’harmonie lors de la première réunion – International

Le président français Emmanuel Macron a souligné ce vendredi (10) à Paris la « convergence des points de vue » avec le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz, dont le premier voyage international comprend également des rencontres avec des alliés stratégiques de l’Union européenne et de l’OTAN.

Après un déjeuner de travail à l’Elysée, Macron a souligné en conférence de presse la « solide convergence de points de vue » avec Scholz, ainsi que la « désir » des deux pays, moteur de l’Union européenne (UE), de coopérer et leurs engagements en Europe qui, selon lui, seront nécessaires dans les mois et les années à venir.

Les deux dirigeants ont discuté de leur vision de l’avenir de l’Union européenne alors que la France devrait assumer la présidence par intérim pendant six mois en janvier, ainsi que des tensions entre la Russie et l’Ukraine, la crise des migrants à la frontière avec la Biélorussie et les relations avec la Chine. et l’Afrique.

Fidèle à une longue tradition qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, la chancelière des sociaux-démocrates, âgée de 63 ans, a entamé son premier déplacement en fonction à Paris, ayant pris fin, il y a quelques jours, à l’âge de 16 ans de la décision conservatrice Angela Merkel. , plus tiède sur le projet européen.

Un jour plus tôt, Macron avait préconisé de « repenser le cadre budgétaire de l’UE » en raison des leçons de la pandémie de coronavirus, des règles budgétaires strictes que l’Allemagne a fermement défendues pendant la crise de l’euro, mais a accepté de suspendre pour faire face à la pandémie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait l’idée de Macron de cette règle, qui limite le déficit public à 3% du PIB et qui reste suspendue, l’Allemand a évité de répondre en profondeur, surtout quand ses partenaires de gouvernement – les Verts et les Libéraux – n’étaient pas en le même poste. en termes de rigidité budgétaire.

« Il s’agit de soutenir la croissance générée par le pacte de relance (européen). Nous devons travailler sur notre solidité financière. Ce n’est pas contradictoire. Ce sont les deux faces d’un même effort », a déclaré Scholz lors d’une conférence de presse conjointe.

– « L’Europe puissante » –

Peu de temps après, Scholz est arrivé à Bruxelles, où il a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen, et le responsable du Conseil de l’Europe, Charles Michel.

Après 16 ans de règne de Merkel, qui a rencontré quatre présidents français, Scholz veut instaurer une certaine continuité et donner confiance aux partenaires européens.

Après la rencontre avec Michel, Scholz a déclaré : « Nous avons besoin d’une Europe forte qui atteint son plein potentiel. Nous devons trouver un moyen de renforcer la souveraineté européenne (…) L’Allemagne, en tant que grand pays au cœur de l’Europe, a des responsabilités et ne peut pas rester sur la touche. -interruption ».

Le programme du gouvernement de coalition de Scholz avec les Verts et les libéraux démontre la nouvelle ambition de Berlin pour la politique européenne, pariant sur « l’évolution de l’Union européenne vers un Etat fédéral européen » aux fonctions décentralisées.

– « Mediao » en Ukraine –

Le nouveau chef du gouvernement allemand a également rencontré le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg.

Si la volonté de réactiver les réformes européennes est de satisfaire les dirigeants des institutions européennes à Bruxelles, il existe d’autres difficultés par rapport à l’OTAN.

D’une part, l’alliance transatlantique s’est toujours méfiée de l’idée d’une évolution des programmes de défense au niveau européen. D’un autre côté, le programme du gouvernement allemand ne mentionne pas l’objectif de l’OTAN d’augmenter les dépenses militaires.

Sous la pression des États-Unis, Merkel s’est engagée à évoluer vers un volume de dépenses militaires de 2% du PIB par an. Le nouveau gouvernement de coalition ne mentionne qu’un objectif de 3% du PIB incluant l’OTAN, l’aide au développement et la diplomatie allemande.

Le point d’accord est l’engagement du nouveau gouvernement allemand à être plus affirmé contre le régime autoritaire.

À cet égard, Scholz a exprimé la « profonde inquiétude » de l’Allemagne concernant les troupes russes concentrées à la frontière ukrainienne, et a exhorté l’Union européenne à « rester ferme » contre Moscou.

A Paris, les dirigeants français et allemand ont exprimé leur volonté de continuer à arbitrer la crise ukrainienne, malgré le fait que le président russe Vladimir Poutine semble désormais préférer l’Américain Joe Biden comme interlocuteur.

« Notre volonté commune est de poursuivre ce dialogue avec le Président de l’Ukraine [Volodimir] Zelensky et avec Poutine », a ajouté Macron, qui s’est entretenu avec le premier vendredi.

Scholz a averti mercredi qu’une invasion de l’Ukraine entraînerait d’éventuelles « conséquences » pour le gazoduc Nord Stream II entre la Russie et l’Allemagne, un projet controversé soutenu par Merkel.