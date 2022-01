Les dirigeants européens en pourparlers avec Poutine et Loukachenka. Vague de commentaires

Depuis le printemps, le nombre de tentatives de franchissement illégal des frontières biélorusses avec la Lituanie, la Lettonie et la Pologne par des migrants du Moyen-Orient, d’Afrique et d’autres régions a fortement augmenté. L’UE et les États membres soulignent que cela est le résultat des actions délibérées du régime d’Alexandre Loukachenka, qui a instrumentalisé les migrants en réponse aux sanctions imposées à la Biélorussie.

Les dirigeants européens en pourparlers avec Poutine et Loukachenka. Qui a été fondé ?

Les chanceliers Angela Merkel et Alexandre Loukachenko se sont entretenus par téléphone de la situation difficile aux frontières de la Biélorussie et de l’Union européenne, et en particulier du besoin d’aide humanitaire pour les réfugiés et les migrants. Ils ont convenu de poursuivre leur coopération sur cette question, a indiqué lundi le bureau de presse du gouvernement fédéral.

Le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine ont également eu une conversation téléphonique. Les dirigeants des deux pays doivent s’entendre sur une « désescalade » de la crise migratoire à la frontière polono-biélorusse. De plus, la conversation porte sur la présence de troupes russes près de la frontière ukrainienne.

Les dirigeants européens en pourparlers avec Poutine et Loukachenko. Vague de commentaires

Angela Merkel me montre un bâton, et peut-être une carotte. Les sanctions imposées à la Biélorussie sont des punitions, et les carottes doivent arrêter les sanctions dans des domaines importants pour l’économie biélorusse, a déclaré l’ancien président Bronisław Komorowski sur TVN24.

« A Paris et à Berlin, ils comprennent que la crise provoquée par Loukachenka est un problème pour toute l’Union européenne. Ils savent aussi que les autorités du PiS en Pologne ne veulent pas y mettre fin rapidement. Les pourparlers avec Moscou et Minsk pourraient non seulement résoudre le problème. , mais détruisez le jouet PiS. . d’emblée « – a écrit Marek Belka sur Twitter.

« Macron et Merkel ont eu des entretiens avec la Russie et la Biélorussie sur la situation à la frontière polono-biélorusse. PMM et Kaczyński nous ont amenés à un rôle nul dans la politique mondiale » – dit Roman Giertych et ajoute dans une autre entrée : « La dernière fois que les puissances nous ont traités comme ça au dix-huitième siècle ».

« Le PiS ne protège pas les intérêts polonais : au lieu d’imposer des sanctions efficaces de l’UE au régime de Loukachenka et de faire représenter l’UE par la Commission européenne et Josep Borrell, la chancelière Merkel a abordé la question sous des sanctions symboliques de l’UE. Et ne soyez pas surpris, parce que les migrants veulent venir dans son pays » – noté par Paweł Zalewski, député polonais 2050 :

La journaliste indépendante biélorusse Hanna Liubakova a évalué avec amertume la conversation entre la chancelière allemande et le chef du régime biélorusse : « Angela Merkel a demandé à Loukachenka de discuter de la crise frontalière en Biélorussie. Aucun détail du côté allemand. Mais la propagande pro-régime était heureuse : les dirigeants ont discuté de la situation avec Loukachenko en tant que partenaires égaux. » Gardez à l’esprit qu’il est responsable du trafic de migrants, a-t-il écrit sur Twitter :

Wojciech Konończuk, directeur adjoint du Centre d’études orientales, sur Twitter : « Les médias biélorusses ont informé qu’il y avait eu une conversation téléphonique entre Loukachenka et Merkel. Peu importe qui a appelé qui, le régime de Minsk a atteint l’un de ses objectifs – il a forcé Berlin à négocier et l’a reconnu de facto . Et c’est une mauvaise nouvelle « – il a jugé:

« Ainsi, la désescalade à la frontière polonaise a été menée par un Français, deux Allemands et les États-Unis. Sans notre participation. Se lever à genoux épisode 152 » – écrit le journaliste et co-créateur du podcast « About the world at Un » Adam Jasser.

« A propos de nous, sans nous ? Et la semaine dernière aussi le président de la Commission européenne avec Joe Biden », écrit Paweł uchowski, correspondant de RMF FM America.

« Merkel-Loukashenko. Eh bien, pas trop de cette décision de Berlin … » – a écrit Tomasz Bielecki, correspondant de Deutsche Welle et « Gazeta Wyborcza ».

