Les dernières informations de la mairie de Włocławek [2 lutego 2022]

à ul. Zapiecek sera un autre jardin de poche

La mairie a annoncé une procédure d’appel d’offres, dont l’objet est l’élaboration de la documentation de conception et des estimations de coûts pour la construction d’un parc de poche à ul. Zapiecek.

Le concept d’aménagement du territoire devrait inclure, entre autres : l’aménagement d’espaces verts (plantation d’arbres, d’arbustes, de plates-bandes, de plates-bandes ou de plates-bandes et de pelouses), les systèmes de voies de communication (y compris les passages avec des surfaces perméables), les petits éléments architecturaux d’aménagement du territoire (par exemple, les bancs , poubelles, boîtes à insectes…), conception lumière.

Les auteurs potentiels de la documentation devraient également envisager des solutions dans des domaines appelés « infrastructures vertes/bleues » contribuant à l’adaptation au changement climatique (par exemple, petits éléments de rétention, jardins de pluie, murs végétaux).

Le nouveau système de grande collecte des ordures est en vigueur depuis le 1er février

Selon le nouveau calendrier, la fréquence de collecte de ce type de déchets va augmenter.

Le nouveau système prévoit des admissions distinctes pour les propriétés unifamiliales et multifamiliales. Lors de la collecte, seuls les gros déchets (meubles, armoire, literie, tiroirs, chaises, etc.) et les déchets d’équipements électriques et électroniques (réfrigérateur, lave-linge, cuisinière, TV, etc.) seront collectés. N’exposez pas les déchets de construction et de rénovation, les accessoires de salle de bain ou les vieux pneus. Nous vous rappelons également que ce type de déchets peut être envoyé au Point de Collecte des Ordures Municipales (PSZOK) à ul. Communalna 4 à Włocławek. PSZOK est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 15h00.