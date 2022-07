Les députés attendent le vote sur le soutien au nucléaire et au gaz, Fiala s’en chargera

Strasbourg (France) – Les membres du Parlement européen (PE) ont deux points importants pour la République tchèque à l’ordre du jour de la réunion plénière d’aujourd’hui à Strasbourg. Dans la matinée, le Premier ministre Petr Fiala s’adressera à eux pour présenter les priorités de la présidence tchèque au Conseil de l’Union européenne. Dans l’après-midi, ils sélectionneront la soi-disant taxonomie, qui inclut la production d’énergie nucléaire et gazière parmi les investissements verts.

Certains législateurs veulent empêcher l’adoption de règles qui n’interdisent ni n’imposent aucune utilisation ou soutien de l’énergie, mais visent à motiver les investisseurs à faire confiance à ces deux sources d’énergie comme substituts temporaires au pétrole ou au charbon. Par conséquent, la plénière votera sur les objections, qui sont principalement promues par les socialistes et les verts, mais aussi par des politiciens d’autres factions. Les débats de mardi ont montré que leurs chances de succès étaient réelles.

La plupart des gouvernements des pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne, la France, la Pologne et la République tchèque, soutiennent la taxonomie, et un certain nombre de législateurs, dont un grand nombre de législateurs tchèques, se préparent à voter contre l’objection. Fiala elle-même a une chance d’influencer le résultat, lorsqu’elle rencontre mardi des conservateurs et des représentants de la faction la plus puissante du Parti populaire. Les taxonomies devraient également être mentionnées dans le discours d’aujourd’hui.

En outre, Fiala parlera principalement des priorités de la présidence, qui comprennent une assistance supplémentaire à l’Ukraine, la sécurité énergétique et la gestion de l’impact économique de la crise. Immédiatement après le discours et la réaction de la députée, elle tiendra une conférence de presse conjointe avec la présidente du PE Roberta Metsola et la chef de la Commission européenne (CE) Ursula von der Leyen.