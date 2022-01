Les commentaires durs de Jason Schreier

Petit mais sûr, Ubisoft il sait toujours comment faire parler les joueurs et les attachés de presse avec ses mouvements, événements et déclarations. Pour le meilleur ou pour le pire, les géants français ont toujours été sous les projecteurs et ces dernières heures une série de faits ne sont pas passés inaperçus.

Ubisoft a décidé de fermer les serveurs Hyper Scape : son battle royale né pour surfer sur la popularité du genre s’avère être un énorme flop et fermera le 28 avril 2022. Cependant, dans le même temps, Ubisoft défend NFT à travers les paroles de Nicolas Poutard, qui, lors d’entretiens, a souligné à plusieurs reprises le fait que les utilisateurs critiquent les nouvelles technologies qu’ils ne comprennent cependant pas encore parfaitement. Deux événements différents, qui ont pourtant suscité de nombreuses réactions contradictoires.

Parmi ceux-ci, il n’y a même pas de commentaires de Jason Schreiercélèbre journaliste Bloombergqui dans un post publié sur Twitter n’a pas ménagé la stratégie de l’entreprise française : « Ubisoft est vraiment une entreprise bizarre. La même semaine qu’ils ont annoncé la fermeture de leurs serveurs Hyper Scape, leur tentative infructueuse de rattraper la tendance à la hausse, ils ont maintenu leur plan de vente NFT.« , a ironisé le journaliste à propos de la tendance que poursuit Ubisoft.

NFT semble devenir progressivement le nouveau centre d’intérêt de la maison de série comme credo de l’assassin, En être loin e Chien de garde: serait-ce la bonne décision ?