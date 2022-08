Les cas de monkeypox augmentent rapidement. L’OMS et les États-Unis les considèrent comme une menace — T24 — Télévision tchèque

« Il est important de noter que n’importe qui peut attraper la variole du singe, indépendamment de son orientation sexuelle et de son sexe. Il existe des cas d’infection chez les femmes et les enfants dans le monde entier. Informer sur le risque d’infection ne doit pas être considéré comme une forme de stigmatisation de la communauté groupe dans lequel la maladie est exposée. elle est la plus répandue aujourd’hui. Les personnes qui sont en contact étroit avec une personne contagieuse courent un risque d’infection. Le risque d’infection est très élevé chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels. Membres du ménage et soins de santé les travailleurs sont également potentiellement à risque », explique Barbora Macková, directrice de l’Institut national de la santé.

Un état d’urgence, connu sous l’acronyme PHEIC, a été déclaré par l’OMS en raison de la variole du singe le 23 juillet 2022, à la suite de rapports faisant état d’une augmentation du nombre de cas de la maladie dans plus de soixante-dix pays où la maladie n’était pas initialement apparue et était non endémique. Le virus de la variole du singe se propage rapidement dans le monde.

Tous les cas identifiés jusqu’à présent dans la région européenne sont causés par une souche plus bénigne du virus de la variole du singe ouest-africain. « Une urgence de santé publique signifie la survenance d’une maladie grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue qui présente un risque pour la santé publique au-delà des frontières des pays touchés et peut nécessiter une réponse internationale urgente. L’objectif de l’action est de mobiliser la communauté mondiale pour qu’elle prenne des mesures coordonnées afin de contrôler la propagation de cette maladie et de protéger le public », explique l’épidémiologiste Hana Orlíková.

« En République tchèque, il est nécessaire de sensibiliser le public au risque d’infection afin que chacun puisse se protéger consciemment par un comportement responsable. Pour cette raison, l’Institut national de la santé travaille également en étroite collaboration avec les bureaux régionaux du World Organisation de la santé dans la préparation et la distribution de matériel pédagogique qui aidera les gens à comprendre le problème sous une forme compréhensible », a ajouté Barbora Macková, directrice de l’Institut national de la santé. .

Les États-Unis considèrent le monkeypox comme un problème

Le gouvernement américain a déclaré une urgence sanitaire due à la variole le 4 août. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), au 3 août, 6 617 personnes avaient été infectées par la maladie aux États-Unis – mais au 11 août, il y avait eu 10 768 cas. Plus de six cent mille personnes ont été vaccinées avec le vaccin Jynneos.

Entre autres, les mesures permettraient de retirer plus de fonds des caisses fédérales pour lutter contre le virus. Les États les plus touchés sont New York et la Californie. À l’exception du Wyoming, le monkeypox s’est propagé à tous les États des États-Unis.

Les cliniques des grandes villes comme New York ou San Francisco avertissent qu’elles n’ont pas assez de vaccins pour répondre à la demande et doivent arrêter la vaccination avec une deuxième dose mettant fin à la vaccination. La Maison Blanche a déclaré qu’elle avait obtenu 1,1 million de doses de vaccin et augmenté la capacité de test à 80 000 tests par semaine.