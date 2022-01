Les candidats à la présidentielle française en lice pour l’héritage de Charles de Gaulle

A cinq mois de l’élection présidentielle en France, des candidats de gauche comme de droite se disputent l’héritage politique du général Charles de Gaulle, surtout à l’heure où les polémiques sur l’extrême droite Rich Zemmour, qui revendique également cet héritage, ont secoué la campagne. avec une fin incertaine.

Personnage clé de la libération de l’occupation nazie et président de la France entre 1959 et 1969, De Gaulle reste un personnage clé et chaque 9 novembre, jour de sa mort, des hommes politiques se rendent à Colombey-les-Deux-glises pour lui rendre hommage.

« La mémoire de De Gaulle s’est souvent retrouvée en période pré-électorale, mais après deux ans de crises sanitaire, économique et sociale, il y a plus de monde (…) Bibliothèque Journaux.

Le 51e anniversaire de sa mort dans la ville, à 200 kilomètres au sud-est de Paris, survient au milieu d’une bataille culturelle avec des candidats de gauche et de droite, ainsi que des membres du gouvernement, défendant sa cause, avec Zemmour en cible.

« Quand on entend des gens légitimer les actions de Philippe Ptain (maréchal de la collaboration) en disant qu’il a sauvé les Juifs, on ne peut pas les appeler gaullistes », a déclaré Valrie Pcresse, qui aspire à diriger le Parti républicain (LR, droite) à l’élection présidentielle. .

Le président de la région francilienne a pointé de manière voilée les propos controversés d’Eric Zemmour, un polémiste qui, bien que n’ayant pas encore confirmé sa candidature à la présidentielle, était le protagoniste de la campagne. Certains sondages le montrent même atteignant le deuxième tour.

« En pensant que je vais annoncer ma candidature aujourd’hui, toute la classe politique va se déguiser en général De Gaulle (…) Je vous propose de sourire : c’est ce que feront les généraux », a tweeté l’extrême droite, qui a parmi ses sujets de prédilection Islam et immigration.

Zemmour a tenté le 18 juin de faire des parallèles entre sa vie et celle de l’ancien chef de l’Etat, en honorant « un écrivain » qui était « en plus un homme politique de profession », qui voulait « sauver » la France.

La dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen, qui selon les sondages a perdu son siège au second tour au profit de Zemmour, qui verrait également le président actuel, le libéral Emmanuel Macron, choisir Bayeux (nord-ouest) pour revendiquer la figure historique.

« Je choisis, comme lui, le courage d’agir et je revendique son héritage politique pour voir renaître une France souveraine, indépendante et fière », a déclaré Le Pen, sur la place où le général a prononcé un discours en juin 1944 après le débarquement de Normandie. .

Mais pour Dominique Moisi, conseiller au centre de recherche de l’Institut Montaigne, de Gaulle était « rassembleur et pragmatique, éthique et réaliste ».

« Contrairement à ceux de droite qui osent réclamer leur héritage », écrit-il dans le journal Ouest-French.

« Nous sommes fidèles. De Gaulle est un national, pas un nationaliste », a déclaré l’ancien négociateur du Brexit de l’Union européenne (UE) Michel Barnier, l’un des cinq candidats de droite, avec Pcresse, à l’élection présidentielle.

A gauche, deux personnalités, dont la candidate socialiste au palais du Lysée, la maire de Paris Anne Hidalgo, ont également fait cette année un symbole dans la lutte contre le « pillage » de l’histoire par Zemmour.

« Je suis Gaulois le 18 juin », a déclaré Hidalgo, faisant référence à un discours de 1940 dans lequel le général appelait à la résistance du peuple français. Il a également salué le « courage et la vision extraordinaire » du général, qui a pris une « décision impressionnante ».

Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron, qui n’a pas officiellement annoncé sa candidature, remportera sa réélection en battant Zemmour ou Le Pen au second tour, de moins de 15 points.