Le vigneron a remporté quatre médailles d’or majeures et 13 médailles d’or au concours en France

Le plus grand succès a été enregistré par Znovín Znojmo, qui a remporté deux médailles d’or majeures et deux médailles d’or. Dans un communiqué de presse, le Wine Fund en a informé, qui soutient financièrement la participation de viticulteurs de la République tchèque à des concours étrangers.

Des viticulteurs de Moravie et de République tchèque ont inscrit 88 vins au concours, qui affrontait 3 000 concurrents de 30 pays du monde. Ils ont été évalués par un jury d’experts composé de 130 experts mondiaux. La cave Volařík, qui a ajouté une médaille d’or de Paris, et la cave Kolby, qui, avec une médaille d’or majeure, a également remporté une médaille d’argent, ont également eu une grande médaille d’or de Paris.

« Les Vinalies Internationales sont l’un des concours les plus prestigieux au monde et constituent un Grand Chelem parmi les concours internationaux de vin. Des médailles strictes sont décernées par des organismes d’évaluation professionnels rigoureux, des commissions, notamment parmi les rangs des œnologues, ainsi que des limites de points plus élevées. pour l’attribution des médailles, dans lesquelles le vin devrait recevoir 93 points sur 100 pour le grand or et 89 points pour l’or », a déclaré Pavel Krška du centre Národní vinařského, qui était l’un des évaluateurs du concours.