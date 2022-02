Le trésor d’une reine égyptienne rejetée par María Félix

María Félix a reçu la couronne de Néfertari, l’une des épouses de Ramsès II, en cadeau, mais elle l’a refusée lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle devait donner quelque chose en échange de sa réception (Photo : INAH)

Marie Félix elle se caractérise comme l’une des femmes les plus admirées du cinéma mexicain; Que ce soit à cause de son talent ou de sa beauté, il y a toujours des gens qui la désirent et lui offrent le meilleur des luxes. Comme c’est arrivé à Roi d’Égypte, Faroukqui voulait lui offrir un bijou très spécial en échange de quelque chose qui femme il a refusé de le donner.

L’une des nombreuses fois où María Félix a visité la France, il a tenté de faire quelque chose de très spécial pour elle : elle a rassemblé tous les bijoux qu’elle avait en sa possession pour l’acquérir, qui était le plus luxueux de l’entreprise. Cartier.

L’actrice est arrivée à la maison de joaillerie située rue de la Paix, à Paris, et a attendu que le gérant vienne lui demander de lui donner l’objet le plus spécial qu’ils avaient, c’est alors qu’ils l’ont rendue célèbre. serpent aux yeux d’émeraude.

Lorsqu’il est allé la chercher, il a rencontré le roi Farouk d’Égypte, qui attendait de recevoir une pierre précieuse qu’il avait fabriquée pour l’un de ses camarades. Selon lui, il aime quand il la voit et lui parle. À la fin de leur rencontre, ils ont convenu d’aller dîner une semaine plus tard dans un restaurant exclusif Maxime.

C’est l’un des joyaux les plus spéciaux de María Félix (Photo : Twitter / @Cuauhtemoc_1521)

Le jour où ils se sont retrouvés, le roi a commenté les bijoux que Maria portait, ce qui l’a beaucoup dérangée, mais cela lui a fait réaliser à quel point l’actrice appréciait son luxe.

Depuis ce dîner, ils ne se sont revus que quelque temps plus tard, lorsque le souverain l’a invité chez lui. anniversaire au Caire, avec tout payé. Même s’il se méfiait déjà des intentions de Farouk, il accepta d’y aller car il savait que c’était une bonne occasion de découvrir la ville.

La fête était tout un spectacle, pleine de bizarreries et, à cause de l’agitation du roi qui profitait de son anniversaire, ils ne dirent pas grand-chose ce jour-là, mais ensuite il convoqua Maria pour l’inviter à des ruines.

Après quelques heures de voyage en avion, ils arrivèrent à ruines de cendres simplesl’une des attractions touristiques les plus importantes d’Égypte.

Ce temple a été construit sous le règne de Ramsès II qui était très admiré par le peuple égyptien (Photo : INAH)

Félix était fasciné par ce qu’il voyait, car il s’était toujours considéré comme un fan des constructions anciennes. De plus, il savait qu’il vivait une expérience unique, car il pouvait faire une tournée spéciale en allant avec le roi.

Le souverain a commencé à lui montrer quelques-unes des antiquités faites pour Néfertariune des épouses de Ramsès II, qui ont construit les temples qu’ils ont visités. Faruk lui dit que la reine est comme elle, une amoureuse des pierres précieuses.

Au milieu de son voyage, le roi convoqua l’un de ses assistants, qui apportait déjà avec lui le diadème, la création la plus étonnante du genre, selon le protagoniste de ravissement. Ère Couronne de Néfertari.

Il lui a demandé d’y penser comme cadeau pour elle, la reine du Mexique. Maria, complètement hypnotisée par l’or, l’attrapa et le plaça sur sa tête, mais après quelques secondes, elle réfléchit à ce que cela signifiait de le recevoir.

Néfertari était l’épouse préférée de Ramsès II, à qui il a dédié de nombreux luxes (Photo : INAH)

Doña a demandé à son prétendant ce qu’il lui avait donné en échange de la couronne et il n’a pas tourné autour du pot : au lieu d’une nuit d’amour ensemble.

L’actrice rendit rapidement le diadème et informa le roi qu’elle je ne peux pas l’acheter avec le luxe le plus cher ou avec n’importe quoi, moins s’il n’aimait pas ça, comme c’était le cas, alors la cour de Faruk avec Maria s’est terminée là.

