Le Sénat français a approuvé, lors d’un vote tenu mardi, l’interdiction du port du hijab (voile), l’un des principaux symboles de l’islam, lors de manifestations sportives. L’information provient de la chaîne d’information Al Jazeera.

Dans le texte présenté, les sénateurs ont affirmé que l’amendement visait à interdire « l’utilisation du voile dans les compétitions sportives », car le châle pouvait mettre en danger la sécurité des sportifs lors de la pratique sportive.

De plus, les amendements proposés par les groupes d’extrême droite, et approuvés par 160 voix contre 143, soutiennent que la neutralité est nécessaire lors des compétitions sportives.

Sur le plan national, la Fédération française de football (FFF) a interdit aux femmes de porter le Hajj lors des matchs officiels ou des compétitions organisées par l’entité. On ne sait toujours pas si l’interdiction s’appliquera aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

L’interdiction du foulard musulman lors d’événements sportifs intervient un an après que le Parlement français a adopté une loi renforçant la surveillance des mosquées, des écoles et des clubs de tir dans le but de freiner les groupes islamistes radicaux en France, qui ont été la cible d’attaques terroristes ces dernières années.

Une fois approuvés, les membres du Sénat et de la Chambre des représentants doivent se rencontrer pour parvenir à un accord avant de publier les amendements, qui peuvent encore être contestés. En cas de non-déclaration, le règlement devient valable pour les compétitions organisées par la fédération sportive de ce pays.