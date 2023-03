L’un des plus importants représentants de la Nouvelle Vague française, le réalisateur et théoricien Jean-Luc Godard, est décédé. Il a 91 ans. C’est ce qu’a rapporté le journal Libération.

Le cinéaste U konce s dechem ou Bláznivý Petříček est considéré comme un classique du cinéma mondial et un innovateur du langage cinématographique, dont les expériences ont influencé toute une génération d’adeptes.

Réagissant à la mort de Godard, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France avait perdu un trésor national. Le directeur du festival de Cannes, Thierry Fremaux, a déclaré ressentir « une immense tristesse ».

Godard a commencé comme critique de cinéma pour les Cahiers du cinéma dans les années 1950, aux côtés d’autres réalisateurs qui ont façonné le mouvement connu sous le nom de Nouvelle Vague française dans les années 1960 – avec François Truffaut, Érik Rohmer, Claude Chabrol et d’autres.

Le film Out of Breath de Godard de 1960 est considéré comme le film séminal de la Nouvelle Vague et la montée en puissance de la relève Jean-Paul Belmond, aux côtés de Jean Seberg. Godard a de nouveau collaboré avec Belmond en 1965 dans The Mad Petříček , dans lequel la femme de Godard à l’époque, Anna Karina, jouait le rôle principal féminin. Il est apparu dans plusieurs des films les plus marquants de Godard des années 1960, tels que Alphaville, Live Your Life ou Banda pro sebe. En 1963, Brigitte Bardot a joué le rôle-titre dans un autre film classique de Godard Humiliation, basé sur Albert Moravia.

A propos du décès de Jean-Paul Belmond, nous écrivons : Il est lui-même et en même temps populaire, les gens se voient en lui comme s’il était l’un d’entre eux. Ces types de films et d’acteurs disparaissent lentement, à l’image du monde dans lequel Jean-Paul Belmondo s’est installé.

Dans ses films les plus acclamés des années 1960, Godard a repoussé les limites du langage cinématographique et a tenté de rompre avec les conventions cinématographiques existantes avec son style apparemment improvisé – dans le travail de la caméra, le montage et le dialogue.

Il était connu pour son approche radicale et polémique non seulement du cinéma, mais aussi de la politique, dans laquelle il prenait souvent des positions extrêmes et provocatrices. Dans les années 1960, il a montré des sympathies maoïstes et, avec d’autres cinéastes français, ils ont arrêté le festival de Cannes en 1968 pour soutenir les émeutes étudiantes à Paris.

Il est connu pour ses commentaires cinglants et sa politique, dans lesquels il a vivement critiqué tout, de l’ancien président français Charles de Gaulle à la guerre du Vietnam en passant par Hollywood et le capitalisme dans des interviews, des conférences de presse et des dialogues cinématographiques, écrit The Hollywood Reporter (THR).

Dans les années 1970, il se brouille également avec ses collègues de la Nouvelle Vague, dont Truffaut.

Godard a réalisé des dizaines de films qui sont ensuite restés bien en deçà de ceux des années 1960. Néanmoins, il a influencé un certain nombre de cinéastes hors de France et influencé une génération de cinéastes américains, dont Quentin Tarantino, Martin Scorsese et Brian De Palma. Godard lui-même était un grand connaisseur du cinéma mondial et a également réalisé la série de films en huit épisodes Histoire(s) du cinéma (1988-1998).