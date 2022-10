DEJe lui ai envoyé une photo. Le bureau du président français sur le pouce élyséen. Un grand miroir, les murs sont tapissés d’or. Il m’a ouvert la grande porte blanche dans son habit et a hoché la tête. Mu jt dl je ne peux même pas faire ce pas et y’a Emmanuel Macron qui peut me joindre. « Ondeji, je suis désolé de t’avoir fait attendre. Et merci d’avoir bu si vite. »

Ce qui a fini par se produire si rapidement avait été préparé pendant environ ces années. Ce qui est inhabituel – il a fallu que même les grands dirigeants du monde organisent des entretiens avec les personnes les plus puissantes de la planète. Alors tm eskm. Et, si vous essayez de le faire vous-même, vous échouerez toujours dans le même cas. Par exemple : avant la tenue des quatrième et cinquième sommets à Prague, des centaines de personnes sont venues au bureau de Macron pour des entretiens. Le président remplit juste – t de Hospodsk noviny. Tout le monde, pas seulement lui, mais aussi les médias mondiaux, a la permission.

Donc, nous aurons probablement un laissez-passer éventuellement aussi, je ne veux pas m’inquiéter quand je serai dans le vestibule devant le bureau du président. Macrons par mm dix minutes, ce qui est un rappel très généreux. Le temps a passé et le président était introuvable. Dix minutes passèrent. Vous pouviez probablement voir ma nervosité à l’idée que rien ne sortirait de l’entretien, alors l’un des hommes m’a rassuré : « Ne vous inquiétez pas, le président tient toujours parole. Et, peut-être pour me distraire, il a commencé à dire qu’il aimait ça à Prague, où il a étudié à l’Université Charles pendant un an.

Paul, comme son nom l’indique, a raison. Une fois Macron et moi assis dans la grande poche du bureau de l’ennemi, cette promesse serait tenue. Conversation à la fin, j’ai dû partir pour le temps partiel promis. Mais pas à mi-chemin de la première question, Macron s’est tourné vers tout le monde – « Qu’est-ce que vous avez ? ». Le contenu est celui donné par le peuple, et le président garde chacun rempli d’eau, d’eau ou de miel. Puis-je commander un double expresso ? J’ai cent verres d’eau.

« Ondeji, je vais faire une interview en français, c’est super, où as-tu appris le français ? » il s’est tourné vers moi. Macron parle couramment l’anglais, mais, comme tout politicien, il préfère dire ce qu’il pense. C’est une question de précision.

Et donc on y va. Dans de telles conversations, vous devez éviter deux extrêmes – le risque d’être trop servile ou trop conflictuel. Le type principal est l’asthme. Je ne mange pas de cuivre. Les journaux veulent montrer à quel point ils sont durs, mais la valeur du message est souvent compromise. Je soutiens le terrain d’entente doré – posez des questions afin que la personne qui réponde comprenne ce que la personne interrogée pense, ce qu’elle suggère, comment elle pense. C’est le problème, il ne s’agit pas de ce que pense la personne qui pose la question. Mais en même temps, il faut interpeller l’intimé ou le pointer un peu ailleurs, pour qu’il puisse mieux s’expliquer et se défendre. Comment je gère Macron, bien sûr, je dois le juger.

Le chronomètre de 10 minutes est terminé, levons-nous de table. Mais Macron n’est pas allé à deux. Il a commencé à demander. Comment la population générale du village va-t-elle évoluer, le fort soutien de l’Ukraine va-t-il perdurer ? Il a semblé un peu agacé par les deux manifestations qui ont éclaté, qui comportaient également des slogans en faveur de la Russie. « Et à quoi pense le politicien X ? Je ne peux pas dire à qui Macron demande. Idem avec le nom d’un homme d’affaires tchèque, qu’il aimait beaucoup et qui m’intéresserait.

Puis raccompagnez-moi à la porte, serrez-moi la main et félicitez-moi pour mon français. Bien sûr, ce n’est qu’un compliment de revers, je ne suis pas très à l’aise avec ce langage. Mais je mentirais si je disais que je ne transpirais pas. « Je te promets que si on se reparle, ça ira mieux, » répondis-je en riant. « Merci, Ondej, d’avoir bu si vite », a répondu Macron en fermant la porte derrière lui.

Comme mentionné, nous avons demandé des interviews au cours de ces années, mais à la fin, cela s’est passé très rapidement. Macron est à Prague jeudi et vendredi lors de sommets liés aux six présidences de l’UE, ce qui suscite notre inquiétude. Lundi, il a demandé des renseignements à Pae : et Macron sera à Prague, il n’y aura pas de temps pour ça, tu bois avec lui au centre-ville de Pae. A partir de jeudi soir : n’allez nulle part, nous le ferons à Prague. Mardi à 21h30, c’est encore différent : « Le président de la République vous souhaite la bienvenue, pouvez-vous vous perdre à Pai ? à mon téléphone du pouce d’Elysian. J’ai acheté un billet et j’ai pris l’avion demain.

Pour noviny Hospodsk? Il dit combien de vc. « Beaucoup de gens en Europe centrale pensent que la France est du côté de la Russie, même pour moi. Le président Macron est-il en désaccord avec Poutine pour vous ? S’il donne une interview, il peut expliquer sa politique ici », a-t-il déclaré à l’ambassadeur de France à Prague à l’une des réunions Alexis Dutertrem. C’était une capacité incroyable pour lui et son timing. Mais j’ai juste besoin de soutenir mon besoin d’interview de cette manière. Il est avec vous depuis 2019. Nous sommes dans deux ans entretien avec Macron, mais « seulement » psmn. En ce qui concerne les réunions TV vtv, les intervenants bv sont généralement ouverts.

Dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine, les médias tchèques ont attiré l’attention des Français. Après tout, Macron ira à Prague, où se tient l’événement jeudi Sommet de la communauté politique européenne, un projet que j’ai créé. C’est la raison pour laquelle il joue pour nous. Mais c’est la même chose pour les autres médias. Et vous savez que les collègues demandent un entretien avec Macron comme des salamandres.

Mais nous avons gagné en HN. C’est l’ambassadeur Dutertre qui l’a décidé. Je sais que HN est le premier à se concentrer systématiquement sur l’Union européenne et l’Europe, ce qui s’explique certainement – de manière critique, mais sans le lest idéologique ou les associations superficielles, qui sont par ailleurs monnaie courante. Et nous avons ceux dont la perspective, l’obscurité est intéressante et la conversation est appréciée. Nous avons donc ce que chaque répondant souhaite : un groupe cible très influent. Et Hospodsk noviny a aussi un avantage important : non seulement nous jouons aux petits chiens tchèques, mais nous avons des partenariats avec le quotidien slovaque Sme et le journal polonais Dziennik Gazeta Prawna. Ainsi, lorsque Macron nous accordera une interview, ses propos apparaîtront également en Pologne et en Slovaquie. Par conséquent, les ventes pour n sont tronquées et divisées par vt.

Cela a demandé beaucoup d’efforts, mais cela en valait la peine – l’interview a été réalisée et publiée. Immédiatement après la publication il cite abondamment Serveur Politico, bientôt disponible cracher comme le média le plus influent de tous, utilisé par ceux qui ont du sens en Europe.

« Alors qui demande, Biden, Poutine ? J’ai taquiné un collègue de Pologne quand je lui ai envoyé une interview pour qu’il puisse l’imprimer dans son journal. Oui, nous payons très cher, ne nous facturez pas trop cher. « J’espère que cela ne se passera pas bien avec Poutine, car il sera devant un tribunal de La Haye », a déclaré Polk. Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas le droit d’être d’accord.