Le premier anniversaire de la mort du prince Philip. Il est le roi des répliques pointues – Wprost Entertainment

Le prince Philip ou duc d’Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich est né le 10 juin 1921 sur l’île grecque de Corfou. Il est le fils unique du prince Andrew de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg, mais il a quatre sœurs aînées : Cecilie, Sophie, Margarita et Theodora. Le prince Philip n’est pas britannique, mais sa famille a toujours été associée à ce pays. Le grand-père du futur mari de la reine Elizabeth était un citoyen britannique naturalisé qui a renoncé à son titre allemand et a pris le nom de famille Mountbatten pendant la Première Guerre mondiale. Un an après sa naissance, lui et en même temps le roi Constantin Ier ont été contraints d’abdiquer, ce qui a entraîné l’expulsion de ses proches du pays. Le père de Philip, le prince Andrzej, a déménagé en France avec sa famille. Ils habitent le quartier de Saint-Cloud à Paris. La mère de Philip a été envoyée dans un établissement psychiatrique et son père a déménagé dans le sud de la France et n’a pas maintenu de contact étroit avec sa famille.

Le père du futur héritier du trône britannique a d’abord fait ses études à la MacJannet American School, puis s’est rendu en Angleterre pour étudier à la Cheam School. Mais ce n’était pas la fin de son parcours scolaire. Dans les années 1930, il a fréquenté l’école en Allemagne, puis a déménagé en Écosse. Lorsque la guerre a éclaté, le prince a d’abord fréquenté le Royal Maritime College et a ensuite servi dans la marine britannique. C’est alors qu’il rencontre la future reine d’Angleterre.

Une histoire comme un conte de fées

Le prince Philip et la reine Elizabeth se sont rencontrés quand, enfant, il a escorté le roi George VI avec sa femme et avec leurs deux filles – Elizabeth et Małgorzata. Les filles étaient les cousines éloignées de Philip. Elżbieta, alors âgée de 13 ans, est tombée amoureuse de lui au premier regard et a commencé à échanger des lettres. Cette situation a duré cinq ans jusqu’en 1946, lorsque Philip a demandé au roi George la main de sa fille. Le roi a accepté à la condition que toutes les cérémonies de fiançailles soient reportées jusqu’au 21e anniversaire d’Elizabeth. La bonne nouvelle est annoncée le 10 juillet 1947 et le couple se marie en novembre. Avant même la cérémonie, Philip était devenu duc d’Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich. Ils ont quatre enfants : Karol, Anna, Andrzej et Edward. En 1952, alors que le jeune couple parcourt le Kenya, la triste nouvelle de la mort du roi George leur parvient. Ainsi, Elizabeth montera sur le trône.

La langue acérée du prince Philip qui a fait tomber l’Angleterre amoureuse

Le prince Philip est connu pour sa langue acérée et ses réponses pointues. Et bien que ce soit ce que l’Angleterre préfère pour lui, les porte-parole de Buckingham Palace ont dû faire de grands efforts pour sortir de ses discours. Même si le mari de la reine Elizabeth savait qu’il enfreignait l’étiquette, il n’a rien fait à ce sujet. L’une des bévues qui est entrée dans l’histoire a été la réponse à une question que la reine a posée lors de sa rencontre avec des enfants handicapés. Le roi a demandé à l’une des mères quel était le degré de perte de modèle de son fils. « A en juger par la taille de la cravate – très grande », a déclaré Philip. Il ne manque pas de controverse dans sa déclaration. – Lorsqu’un homme ouvre la porte de la voiture à sa femme, il a une nouvelle voiture ou une nouvelle femme – c’est aussi son célèbre dicton. Lors de ses rencontres avec ses sujets, il ne donnait pas de bons conseils. On a conseillé à Andrew Adams, 13 ans, qui voulait être astronaute, de perdre du poids, et on a dit aux élèves de l’école de lecture qu' »elles ressemblent toutes aux filles de Dracula ». Cependant, le bluff le plus bruyant du mari de la reine d’Angleterre s’est avéré être un commentaire sur la tenue officielle du président nigérian, Olusegun Obasanjo. « On dirait que vous êtes prêt à aller au lit », a-t-il déclaré en 2003.

73 ans avec la reine Elizabeth

En 2017, la reine Elizabeth et le prince Philip ont célébré leur mariage de platine, qui était leur 70e anniversaire de mariage. C’est le premier cas dans l’histoire de la Grande-Bretagne. Cependant, même alors, le prince avait de plus en plus de problèmes de santé. Cette même année, il a été annoncé que Philip prenait sa retraite en tant que couple royal le plus ancien. En 2018, le mari de la reine Elizabeth a subi une arthroplastie de la hanche et a passé plus d’une semaine à l’hôpital. Il est décédé trois ans plus tard le 9 avril 2021 au château de Windsor, deux mois avant son centième anniversaire. Le prince Philip est le membre le plus ancien de la famille royale britannique et le couple royal le plus ancien au monde.



Lire aussi :

Dans « Millionaires », la question est posée sur un million de zlotys. Vous connaissez la réponse?