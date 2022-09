Le parti de Macron contre la gauche. Il a formé sa propre coalition avant les élections

Le parti La République en mouvement (LREM) du président français Emmanuel Macron a formé une coalition avec deux autres partis centristes avant les élections législatives de juin. Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, l’a annoncé jeudi en conférence de presse.

Aux côtés du LREM, le Mouvement démocrate (MoDem), qui a soutenu l’actuel chef de l’Elysée lors des élections de 2017, et le nouveau parti d’extrême droite Horizons, fondé par l’ancien Premier ministre français douard Philippe, rejoindront la coalition.

L’annonce est intervenue quelques jours seulement après qu’il a été révélé qu’une large coalition de gauche était en cours de formation, dirigée par le parti de gauche La France insoumise (LFI) et son chef Jean-Luc Mélenchon. La coopération électorale avec le Parti communiste français (PC) et le Parti socialiste (PS) devrait être un contrepoids au centriste Macron. LFI s’est également associé au plus grand parti écologiste de France, Europe Ecologie – Les Verts (EELV).

Le premier tour de l’élection France L’Assemblée nationale aura lieu le 12 juin. Les candidats se disputent le vote de l’électorat dans des circonscriptions individuelles, pour remporter un mandat il est nécessaire d’obtenir une majorité. Si personne n’est élu au premier tour dans une circonscription particulière, le second tour a lieu une semaine plus tard, cette année le 19 juin.