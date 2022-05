Le Mont Blanc, la plus haute montagne de l’Union européenne, a diminué d’un mètre en quatre ans

Paris – Le Mont Blanc, la plus haute montagne de l’Union européenne, a diminué d’environ un mètre au cours des quatre dernières années. Un groupe d’arpenteurs a mesuré une hauteur de 4807,81 mètres au-dessus du niveau de la mer à la mi-septembre. Ce nombre change car il y a une couche de neige permanente au sommet de la montagne, dont la taille dépend des précipitations, du vent et d’autres conditions météorologiques. L’agence AFP a été informée.

La montagne a été mesurée à la mi-septembre par un groupe d’environ 30 personnes qui ont passé trois jours au sommet. Ils veulent donner leurs données aux scientifiques pour analyse. Leur objectif est de créer « un ensemble de données précises et fiables pouvant être utilisées par des experts » au fil du temps. Ils peuvent être utilisés, par exemple, pour surveiller le développement des icebergs.

De loin, la valeur la plus élevée au Mont Blanc a été mesurée en 2007, atteignant 4810,9 mètres d’altitude. Les mesures sont répétées tous les deux ans, mais les derniers chiffres officiels datent de 2017. Le groupe ne publie pas les chiffres de 2019 car ils sont si bas. A cette époque, il atteignait 4806,03 mètres d’altitude. Selon les experts, il faut aborder ces données avec une extrême prudence.

Si les conditions de neige et de glace n’avaient pas changé, le Mont Blanc aurait atteint 4 792 mètres d’altitude.

La caractéristique dominante des Alpes savoyardes, située à la frontière franco-italienne, a longtemps été qualifiée de la plus élevée d’Europe. Cependant, le Caucase est également considéré comme faisant partie du vieux continent, où quatre montagnes sont plus hautes que la cinquième montagne du Mont Blanc. La plus haute montagne d’Europe est Elbrus avec une hauteur officielle de 5642 mètres.