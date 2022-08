Le lanceur de javelot Vadlejch a l’argent européen, Veselý termine quatrième

Munich – Le lanceur de javelot Jakub Vadlejch remporte l’argent aux Championnats d’Europe à Munich. En finale, il lance 87,28 mètres et perd 38 centimètres face à l’Allemand Julian Weber. Vítězslav Veselý a terminé quatrième, pour Martin Konečný douzième, la compétition s’est terminée après le troisième match nul.

Vadlejch, 31 ans, a ajouté l’argent européen au bronze qu’il a remporté des Championnats du monde à Eugene il y a un mois. Il a terminé deuxième aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Vadlejch a commencé la finale avec une tentative de dépassement qui a parcouru 80 mètres. Homegrown Weber a pris les devants au stade olympique de Munich, cherchant à augmenter son appétit après la quatrième place aux championnats du monde à Eugene, mais avec une performance de 83,05, il n’a été premier que pendant un moment.

Vadlejch l’a renversé de quatre mètres dans la deuxième série, Weber répondant apparemment avec un effort plus long mais avec une touche de la ligne de lancer. Il est revenu à la première place de la quatrième série et a déjà conservé un avantage de 38 centimètres.

Vadlejch avait des sentiments quelque peu contradictoires après avoir terminé deuxième. « Bien sûr, je veux gagner, mais l’argent pour 87 n’est pas un échec. Je pense que c’est génial. Je vais continuer, je vais me pousser encore plus fort », a-t-il déclaré. Il a pris le risque en fin de compétition. « J’ai essayé d’accélérer un peu les choses et j’ai vraiment accéléré les choses, ce qui était mauvais. Je n’étais pas aussi détendu que j’aurais dû l’être à ce moment-là », a-t-il expliqué, expliquant pourquoi il n’a pas continué à lancer.

Veselý, 39 ans, champion du monde 2013 et détenteur de deux médailles de bronze olympiques, s’est qualifié pour la finale étroite à la septième place, franchissant 80 mètres dans la quatrième manche pour se hisser à la quatrième place. Après une nouvelle augmentation à 84,36, il a même terminé troisième pendant un certain temps, mais le Finn Lassi Etelätalo est rapidement revenu au bronze avec un record personnel de 86,44.

« C’est du sport. C’est comme ça que ça se passe. Une fois que vous obtenez une médaille, vous êtes quatrième. En fait, je l’ai dépassé à Zurich et il était quatrième. Nous l’avons donc échangé. J’espère qu’il est pareil. médailles, il est plusieurs fois quatrième, c’est bon avec des médailles », a-t-il salué la performance de son rival finlandais, relégué au poste de « patate » il y a huit ans en route vers l’argenterie européenne à Zurich.

Veselý, dans une saison marquée par une maladie qui lui a coûté le championnat du monde, même à un âge avancé, comme aux Jeux olympiques de l’an dernier, s’est battu pour une médaille, mais cette fois en vain. « Je n’aurais probablement pas imaginé, disons, il y a cinq ans, que cela resterait comme ça en moi pendant ces années. Peut-être que l’expérience rapportera un peu, que quelqu’un pourra le vendre lors de grands événements », a-t-il déclaré. loué.

En même temps, il n’avait aucun espoir avant les Championnats d’Europe. « Quand je vais ici je dis à tout le monde, la seule chose que je vais être là, c’est que je serai complètement reposé pour la course », sourit le lanceur de javelot, qui s’entraîne seul. L’approche prudente a porté ses fruits. « En vieillissant, il ne devrait pas en faire trop avec l’entraînement, il doit se reposer. Et puis quelque chose de bien peut arriver », a ajouté Vesel.

L’équipe tchèque a remporté trois médailles à Munich. Le lanceur de poids Tomáš Staněk et la lanceuse de javelot Barbora potáková ont terminé à la troisième place samedi.

Le haltérophile Mahučichová a remporté le CE, 195 centimètres lui suffisaient

La haltérophile préférée de l’Ukraine, Jaroslava Mahučichová, est devenue championne d’Europe à Munich. Il lui a suffi de franchir 195 centimètres à la première tentative, tandis que Marija Vukovičová du Monténégro ne l’a fait qu’une troisième fois et que les autres prétendants ont terminé tôt. Mahučichová, vingt ans, a déjà deux médailles d’argent de la Coupe du monde et une médaille de bronze olympique dans sa collection.

La médaille de bronze du saut en hauteur a été remportée par la Serbe de dix-sept ans Angelina Topičová, fille de l’ancien champion d’Europe Dragutin Topi.

L’Italien Yemaneberhan Crippa a remporté l’or dans la course de dix kilomètres, dépassant Nor Zerei Mezngi à la ligne d’arrivée. La concurrente la plus rapide du 100 m haies était Pia Skrzyszowská de Pologne, la course de relais dominée par l’Angleterre et hôte de l’Allemagne.

L’Espagnol Mariano García en a remporté huit. Sur la ligne d’arrivée, il a résisté au favori britannique Jake Wightman, battant le champion du monde du 1500 m de cette année par six cents secondes et s’imposant avec un record personnel de 1:44.85.

Final:

Homme:

800 mètres : 1. M. García (Sp.) 1:44.85, 2. Wightman (Royaume-Uni) 1:44.91, 3. English (Ir.) 1:45.19, 4. Kramer (Suède) 1:45.38, 5. Robert (Père ) 1:45.42, 6. Pattison (Royaume-Uni) 1:45.63.

10 000 m : 1. Crippa (It.) 27:46.13, 2. Mezngi (Nor.) 27:46.94, 3. Schrub 27:47.13, 4. Gressier (les deux Fr.) 27:49.84, 5. Riva (It.) 27 : 50.51, 6. Gidey (Ir.) 27:59.22.

4x100m : 1. Angleterre (Azu, Hughes, Efoliko, Mitchell-Blake) 37.67, 2. France 37.94, 3. Pologne 38.15, 4. Pays-Bas 38.25, 5. Suisse 38.36, 6. Belgique 39 ,01.

Lance: 1. Weber (Allemagne) 87,66, 2. Vadlejch (République tchèque) 87,28, 3. Etelätalo (Finlande) 86,44, 4. gai (République tchèque) 84.36, 5. Kuusela (Fin.) 80.20, 6. Gailums (Lat.) 78.82, …12. Fin (République tchèque) 73.48.

Femme:

100 mètres (vent -0,1 m/s) : 1. Skrzyszowska (Pologne) 12,53, 2. Kozáková (Allemagne) 12,69, 3. D. Kambudjiová (Suisse) 12,74, 4. Visserová (Niz.) 12,75, 5. Lavinová (Ir. ) 12.86, 6. Graversgaardova (Dan.) 12.99.

4x100m : 1. Allemagne (Burghardt, Mayer, Lückenkemper, Haase) 42,34, 2. Pologne 42,61, 3. Italie 42,84, 4. Espagne 43,03, 5. Pays-Bas 43,03, 6. Belgique 43,98 .

Haut: 1. Mahučichová (Ukr.) 195, 2. Vukovičová (Č. Hora) 195, 3. Topičová (Serb.) 193, 4. Weermanová (Pays-Bas) 193, 5. Geraščenková (Ukr.) 193, 6. Jungfleischová (Allemagne ) 190.

Demi finales:

Femme:

100m avant : 1. Semberová (Royaume-Uni) 12.62.