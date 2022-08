Le joueur le plus âgé de Tampa vient de France. Va-t-il battre son ancienne équipe en finale et oublier la déception ?

Il est entré dans la LNH à l’âge de vingt-neuf ans. Aujourd’hui âgé de trente-sept ans, Pierre-Edouard Bellemare se battra pour la Coupe Stanley pour la deuxième fois de sa carrière. Et le combat contre Colorado aura une touche spéciale pour lui. Le Français a travaillé avec Avalanche pendant deux saisons.

Pas plus tard que l’an dernier, Bellemare a couru dans la LNH avec un chandail Lavin. Aujourd’hui, elle représente les couleurs de Tampa Bay, avec laquelle elle a elle-même atteint la finale. Il y était déjà allé dans sa carrière.

C’était en 2018. Première année dans la LNH pour les Vegas Golden Knights, première éliminatoire. Les Knights se sont qualifiés avec confiance pour la finale, où les attendaient les joueurs de Washington. Mais le groupe autour du capitaine Alexander Ovechkin était trop fort pour l’équipe du Nevada, et les Golden Knights ont perdu contre les Capitals 1:4 dans le match. Un joueur de hockey français fait partie de la sélection qui a fonctionné jusqu’à présent.

Bellemare a joué une saison de plus avec les Golden Knights, où il a obtenu un A sur son chandail. L’année suivante, il s’installe dans le Colorado. À l’époque, l’Avalanche était déjà l’un des grands favoris pour le titre, mais ils ont été étonnamment stoppés les premiers en séries éliminatoires par Dallas (2020) et en 2021 par Vegas.

Ainsi, les Français ont décidé de quitter la ville de montagne pour s’installer sous le soleil de Tampa. Et après quatre ans, il était là avec Vegas. En finale de la LNH.

« Quand je suis entré dans le vestiaire pour la première fois, j’ai tout de suite vu que les joueurs croyaient au système et qu’ils n’en ont pas dérogé. » Bellemare a déclaré en conférence de presse après le match nul avec les Rangers. Ce natif de Montpellier a beaucoup d’expérience avec le système d’entraîneur Avalanche de Jared Bednar, mais il ne veut pas surcharger cet aspect lui-même.

« Je ne pense pas que ce sera difficile d’affronter mes anciens coéquipiers. Je suis concentré car j’ai perdu une finale et je ne veux pas que cela se reproduise. Le plus grand respect, c’est que si je montre que je peux jouer à 120 % et montrer mon meilleur hockey,dit Bellemare.

Vous n’avez pas besoin de chercher beaucoup de points dans les statistiques. Bellemare est plus un joueur qui fait le sale boulot. Et c’est ainsi qu’il sera utile lors des finales de la LNH.

Voici comment Tampa s’est préparé pour la finale de la LNH :

