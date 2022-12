Le grimpeur Ondra revient au SP après un an avec une autre victoire à Chamonix

Chamonix (France) – Le grimpeur Adam Ondra est revenu à la Coupe du monde après une pause de plus d’un an en remportant la course de difficulté à Chamonix. En finale, il a terminé juste en dessous du sommet comme le Japonais Taisei Homma, mais a fait un temps plus rapide.

Le triple champion du monde en difficulté Ondra a participé pour la dernière fois aux Championnats du monde en juin dernier à Innsbruck, où il a terminé huitième après avoir glissé en finale. Il a ensuite terminé sixième de la première de l’escalade olympique à Tokyo, où la compétition était inhabituelle dans sa combinaison des trois disciplines.

Ondra, 29 ans, dont la femme a donné naissance à un fils au printemps, était l’une des quatre grimpeuses en demi-finale en France. Il visait aussi le sommet en finale, mais juste en dessous, il a glissé sur un mur illuminé. Il était initialement derrière Homma dans l’ordre, mais après avoir revu sa performance, il est passé à l’avant.

Eliška Adamovská a pris la 24e place en demi-finale à Chamonix. Martin Stráník, Šimon Potůček et Štěpán Potůček n’ont pas progressé depuis les qualifications.

Résultats CM en escalade sportive à Chamonix

Difficulté:

Garçons : 1. Ondra (CZ)2. Homma (Japon), 3. Bailey (USA), … en qualifications 30. Stráník, 60. Šimon Potůček, 78. Štěpán Potůček (tous République tchèque).

Femme: 1. Garnbretová (Slovénie), 2. Rogoraová (It.), 3. So Che-hyeon (Corée), … en demi-finale 24. Adamovská (République tchèque).

Vitesse:

Homme: 1. Lung Jin-Pao (Chine), 2. Noya (Sp.), 3. Aspar (Indon.), … en qualifications 46. Kříž (République tchèque).

Femme: 1. Teng Li-Ťüan (Chine), 2. A. Kalucká (Pologne), 3. Dewiová (Indonésie)