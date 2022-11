Le gouvernement français a répondu par centaines. La compagnie pétrolière a décidé d’augmenter les salaires

Compte tenu des profits réalisés, les entreprises qui peuvent se le permettre ont l’obligation d’augmenter les salaires. Total l’un d’entre eux, a déclaré le ministre français des Finances Bruno Le Maire dans une interview à la station de radio RTL. Il a ajouté qu’il était trop tard pour négocier avec le syndicat CGT, à l’origine des manifestations.

Cette semaine, les manifestations se sont également étendues à d’autres énergéticiens, dont le groupe électrique EDF. Des centaines des cinq centrales nucléaires d’EDF combinent démolition et ravitaillement alors que l’entreprise peine à faire fonctionner suffisamment de réacteurs pour l’hiver. Considérant que 26 réacteurs nucléaires sont tombés en panne à cause de rumeurs, la disponibilité de l’énergie nucléaire en France est actuellement de 51 %.

Les premières négociations entre la direction de TotalEnergies et le syndicat CGT ont eu lieu mercredi, mais l’impasse n’a pas pu être sortie. Les dossiers relatifs à la raffinerie et au pipeline de Dunkerque se poursuivront selon le syndicat.

Les salaires totaux doivent être augmentés, a déclaré la ministre française de la transformation de l’énergie, Agnès Pannierov-Runacherov. Selon lui, le gouvernement est prêt à ordonner aux employés de la raffinerie de travailler immédiatement. Certains de ces employés ont été avec 27.z.

TotalEnergies a déclaré dans un rapport que les conditions des négociations salariales avec de nombreux syndicats n’étaient pas remplies en raison du blocus en cours. Il vient d’annoncer qu’il versera une prime unique à ses employés dans le monde entier. l’indemnité sera égale à un mois de salaire et sera versée en décembre. TotalEnergies a donc déclaré au syndicat qu’il était prêt à augmenter les salaires de 6% sur cinq ans, ce qui correspondrait à l’inflation de l’année d’été.





Les représentants du syndicat des travailleurs CGT d’Esso France ont déclaré que les grèves dans les deux raffineries de l’entreprise se poursuivraient. Esso relevait du groupe américain ExxonMobil. Le ministère français de l’Énergie est en train d’ordonner aux employés de se précipiter pour travailler au dépôt de carburant de Port-Jerme-Gravenchon. Le syndicat CGT s’y est mis en grève et d’autres syndicats ont convenu des salaires avec l’entreprise.

La protestation française a également eu un impact sur la situation en République tchèque. Les prix du carburant en République tchèque ont fortement augmenté en une semaine et selon les analystes, le nombre de femmes ouvrières dans les raffineries françaises est également un facteur non négligeable. L’essence Natural 95 a augmenté de 10 couronnes à 41,92 couronnes le litre. Un litre de diesel coûte en moyenne 45,29 couronnes, soit 2,29 couronnes de plus que la semaine dernière.