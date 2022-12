Le créateur conçoit des baskets pour chevaux. Les personnes intéressées paieront au moins 30 000 pour un fer à cheval élégant

Si les stars du sport peuvent posséder une vraie paire de baskets, pourquoi les chevaux de course n’en méritent-ils pas une ? C’est cette idée qui a frappé le designer américain Marcus Floyd, alors il a décidé de concevoir des fers à cheval spécialement conçus pour les animaux dans le style de la marque de mode populaire.

Marcus Floyd utilise des fers à cheval orthopédiques, qu’il coud ensuite dans des baskets de marques de sport bien connues telles que Nike, New Balance ou Adidas. Le projet est né lorsqu’un designer de l’état américain du Kentucky a été approché par le centre touristique VisitLEX pour l’aider à promouvoir un événement équestre dans la ville de Lexington. Le site d’information de la station a écrit à ce sujet Bbc.

« Je n’ai probablement pas reçu de commande plus folle. Il m’a fallu beaucoup de temps pour concevoir un fer à cheval qui imite une sneaker classique dans la mesure du possible. Pour autant que je sache, je suis le seul designer qui fabrique des chaussures qui s’adaptent parfaitement aux chevaux, » se vante Floyd. Selon lui, il lui a fallu dix-sept heures pour couper une paire de baskets et les refaire à la taille d’un cheval.

Le créateur a montré que les baskets pour chevaux sont loin d’être une tendance de mode fantaisiste et doivent offrir à l’animal un maximum de confort. « J’essaie de l’adapter autant que possible à la forme des chevilles et des sabots d’un cheval. Lexington abrite le centre équestre le plus célèbre du monde, donc je pense que c’est dommage que des milliardaires comme ça n’achètent pas quelque chose de mieux que des fers à cheval ordinaires pour leur chevaux », a déclaré Floyd.

La première collection de baskets pony sera vendue aux enchères en novembre lors de l’événement caritatif Lex Sneaker Ball. Mais ceux qui sont intéressés devront payer un peu plus. Le prix de départ pour les paires individuelles sera d’environ 1 200 $ (près de 30 000 couronnes), en fonction de la complexité particulière de la conception. Floyd prévoit de faire don d’un dixième de ses bénéfices à une association caritative.

